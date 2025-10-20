Выборы на Северном Кипре: победу одержал сторонник объединения острова 20.10.2025, 15:55

Туфан Эрхюрман

Туфан Эрхюрман — оппонент Эрдогана.

На выборах президента непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра победил лидер оппозиционной Республиканской турецкой партии Туфан Эрхюрман, набравший около 63% голосов. Его соперник, действующий президент Эрсин Татар, которого поддерживает Турция и который выступает за раздел Кипра, получил около 36%, пишет The Insider.

Эрхюрман назвал результаты «общей победой турецких киприотов» и пообещал сохранять тесные отношения с Турцией, отметив, что поводов для беспокойства нет. Он также заявил о намерении возобновить переговоры по воссоединению острова.

Победа оппозиционного проевропейского кандидата на выборах на Северном Кипре — серьезный вызов для Эрдогана, говорит эксперт по странам Восточной и Центральной Европы Иван Преображенский:

«Победитель выборов на Северном Кипре — представитель оппозиционной проевропейской турецкой партии. В самой Турции его однопартийцы, как и вся оппозиция, сейчас находятся под давлением, многие арестованы. Он шел на выборы в том числе под лозунгом заключения соглашения о создании федерации с греческой частью острова, что позволило бы туркам-киприотам войти в состав ЕС. После его победы со стороны сторонников турецкого лидера Эрдогана раздались призывы скорее включить никем не признанную республику Северного Кипра в состав Турции. Сам Эрдоган — правда, на второй день после выборов — поздравил нового „президента“ после заверений победителя, что тот останется в русле турецкой политики и не начнет сепаратных переговоров с греками.

Тем не менее эти выборы бьют по политической легитимности самого Реджепа Эрдогана в Турции, где сейчас он активно устраняет потенциальных конкурентов в борьбе за президентское кресло. А с учетом заявления МИД Греции о том, что выборы на Северном Кипре открывают двери для возможного воссоединения острова ситуация в ближайшее время может резко обостриться, вплоть до жесткого дипломатического конфликта Афин и Анкары».

Турецкая Республика Северного Кипра — частично признанное государство, занимающее северную треть острова Кипр с населением менее 300 тысяч человек. Признана только Турцией и очень зависит от ее экономической, политической и военной поддержки. Турция размещает на Северном Кипре контингент своих войск, республика Кипр и ООН считают его оккупационной силой. Республика входит в Организацию исламского сотрудничества и Организацию тюркских государств как наблюдатель.

