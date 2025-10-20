Шесть российских регионов оказались на грани бюджетного краха 1 20.10.2025, 17:42

Ситуация тяжелая.

Полноценный бюджетный кризис подбирается к российским регионам, которые в 2025 году столкнулись с заметным падением налоговых сборов и были вынуждены использовать все денежные резервы, чтобы оплатить обязательства по расходам, пишет The Moscow Times.

По состоянию на 1 сентября шесть субъектов РФ имели остатки на банковских счетах, покрывающие менее 1% утвержденного на год бюджета - то есть могли позволить себе за счет резервов не более 2-3 дней расходов, следует из данных рейтингового агентства «Эксперт РА».

Архангельская область с населением около 1 млн человек и годовым бюджетом 156 млрд рублей имела в резерве всего 50 млн рублей — сумму, эквивалентную 0,03% утвержденных расходов на год. У Калмыкии осталось лишь 40 млн рублей на счетах, или 0,1% от годовых расходов.

Резервы Волгоградской области с населением 2,4 млн человек и бюджетом 196 млрд рублей упали до 100 млн рублей, или 0,04% от годовых расходов. У Белгородской области (бюджет — 184 млрд рублей, население — 1,5 млн человек) на счетах осталось лишь 200 млн рублей, или 0,1% от нужной на год суммы.

Меньше 0,5% от годового бюджета — один-два дня расходов — держали в резерве Ульяновская область (500 млн рублей) и Иркутская область (900 млн рублей). До 1 млрд рублей опустились резервы Мурманской области: ее запасов хватит на два дня расходов, или 0,7% годового бюджета.

Около 5 дней расходов могут позволить себе за счет резервов Новосибирская, Тульская и Ярославская области: их запасы на счетах сжались до 5,2 млрд рублей, 2,3 млрд рублей и 2,1 млрд рублей соответственно.

Первое полугодие российские регионы завершили с дефицитом на 397,8 млрд рублей, который к концу сентября разросся 724,8 млрд. Каждый третий субъект (26) зафиксировал падение доходов в номинальном выражении, а в реальном — с учетом инфляции — поступления сократились в 53 регионах.

С «дырой» в местных финансах первое полугодие закрыли 67 регионов. А чемпионами по дефициту стали Кемеровская область (34% от доходов), Архангельская область (31%), Коми (30%), Мурманская (28%), Вологодская (25%) и Иркутская области (24,6%), оценивала ранее экономист Наталья Зубаревич.

В Иркутской области из-за бюджетного кризиса уже начался секвестр расходов: в сентябре власти объявили о планах сократить на 4,9 млрд рублей траты на образование и здравоохранение. В 12 регионах с сокращением зарплат столкнулись учителя, в трех регионах — Ярославской, Ульяновской областях и Дагестане — власти стали рассматривать повышение налогов для малого бизнеса, чтобы покрыть дефициты. А в Оренбургской, Новосибирской областях и в Красноярского края в региональные парламенты законопроекты о повышении транспортного налога.

Ситуация с региональными бюджетами «тяжелая» и к концу года только ухудшится, считает Зубаревич: «В декабре будут большие траты на закрытие госконтрактов». По оценкам Минфина, на декабря расходы регионов превысят доходы на 370 млрд рублей, а в следующем году — на 300 млрд.

