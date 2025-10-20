закрыть
20 октября 2025, понедельник, 18:34
В Покровске ВСУ уничтожили российских диверсантов, убивавших гражданских

  • 20.10.2025, 18:07
В Покровске ВСУ уничтожили российских диверсантов, убивавших гражданских

Оборона города усилена дополнительными силами и средствами.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отчитались об уничтожении российских оккупантов, которые на днях пробрались в Покровск Донецкой области и убили несколько мирных жителей.

О ликвидации диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) россиян сообщили в 7-м корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

ДРГ противника украинские воины обнаружили в одном из помещений железнодорожного вокзала. И успешно ликвидировали. Бойцы отметили, что всего за последние два дня украинские военные обезвредили 14 россиян, которым удалось попасть в Покровск. По сообщению украинских защитников, оборона города усилена дополнительными силами и средствами. Проводится постоянный мониторинг вероятных точек проникновения диверсантов.

- Враг хочет расширить серую зону вокруг Покровска. Оккупанты пытаются проникнуть в город с нескольких направлений, — добавили украинские воины.

