21 октября 2025, вторник, 8:29
Вэнс вылетел из США в Израиль

  • 21.10.2025, 7:37
Вэнс вылетел из США в Израиль
Джей Ди Вэнс

Какова цель визита?

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отправился в понедельник в Израиль, чтобы провести ряд встреч на фоне усилий администрации Трампа сохранить хрупкий мир в регионе.

Об этом сообщает «Укринформ».

Известно, что Джей Ди Вэнс отправился вместе со своей женой Ушой Вэнс. Вылет состоялся в понедельник днем с авиабазы Эндрюс возле Вашингтона. Перед посадкой вице-президент с журналистами не общался.

Накануне он анонсировал, что может посетить Израиль на фоне обострений, которые возникли между Израилем и ХАМАС после подписания сделки. Однако Вэнс не говорил дату вылета.

Как ожидается, визит Вэнса в Израиль будет длиться два дня. Во время пребывания в стране у него запланированы ряд встреч. Среди них - встреча с премьер-министром и президентом страны, а также с семьями заложников и пленными, которых недавно освободили.

