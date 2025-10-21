закрыть
21 октября 2025, вторник
Стая волков сбежала из Беларуси в Литву

  • 21.10.2025, 11:36
Видеофакт.

Литовский пограничники зафиксировали в Чепкяляйском заповеднике волчью стаю, пришедшую из Беларуси. По данным Службы охраны государственной границы (СОГГ), в воскресенье около полудня пограничники Кабеляйской погранзаставы через систему видеонаблюдения за границей увидели, как 9 волков, двигавшихся друг за другом, пересекли границу Литвы со стороны Беларуси.

По словам пограничников, волчья стая не стала задерживаться на границе и ушла вглубь территории Литвы.

Это место расположено в Варенском районе, на территории Чепкяляйского государственного природного заповедника, где проходит граница с Беларусью.

В связи с наплывом мигрантов на литовской стороне границы с Беларусью построено защитное ограждение. Однако в районе Чепкеляйского заболоченного леса из-за нестабильного грунта и естественных препятствий установить такую инфраструктуру не удалось, поэтому здесь Кабеляйские пограничники охраняют границу другими способами. Одним из них является система видеонаблюдения за границей.

По данным СОГГ, в поле зрения камер системы видеонаблюдения попадают как нелегальные мигранты, так и различные животные.

