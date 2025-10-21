Еще три региона России ввели ограничения на продажу бензина 2 21.10.2025, 18:52

2,018

20 литров «в одни руки».

На автозаправочных станциях «Байкальской региональной компании» (БРК) в Иркутской области (Сибирский федеральный округ), Бурятии и Забайкалье (Дальневосточный ФО) остановили свободную продажу бензина, пишет The Moscow Times. С 21 октября на АЗС сети продают не больше 20 литров бензина АИ-92 «в одни руки». Как отметили в самой БРК, ограничения были введены на неопределенный срок из-за перебоев с отгрузкой бензина со стороны основных поставщиков — «Роснефти» и «Газпрома».

Ограничения на заправках БРК коснулись Иркутска и Ангарска, столицы Бурятии Улан-Удэ и Заиграевского района Бурятии. «В субботу [18 октября] муж не смог найти 95-й. Нигде. Заливал 100-й. А на 92-й была огромная очередь, не смог продраться», — посетовала, в частности, одна из жительниц Ангарска.

Кроме того, не больше 20 литров на машину стали продавать на заправках сети «Корс» в Чите и Забайкальском крае, пишет «Чита.ру» со ссылкой на своих читателей. Издание добавляет, что на АЗС «Роснефти» в регионе утром во вторник бензин отсутствовал. Перебои возникли и на заправках «Газпромнефти» в Красноярске, рассказал местный журналист Дмитрий Полушин. На АЗС выстроилась очередь на покупку АИ-92: «На кассе говорят: вам повезло, вы последний, кому достался 92-й бензин. А тут еще цены рублей по 58 за литр. Остальных просто разворачивают».

На прошлой неделе жители Краснокаменска в Забайкалье сообщали, что в городе работает только одна заправка, на которой образовывались огромные очереди. На остальных АЗС закончился бензин АИ-92, АИ-95, АИ-100, а также дизтопливо, жаловались люди. В администрации поясняли, что у сети АЗС «Союз и К» возникли перебои с поставками, поэтому они отпускали топливо по талонам. Помимо этого, с минувшей недели по 20 литров 92-го бензина в «одни руки» стали отпускать в Киренском районе Иркутской области и городе Бодайбо на севере региона, пишет Irkutsk Media.

Дефицит бензина по меньшей мере в 57 регионах России и ограничения продажи топлива на заправках возникли вследствие усилившихся с августа атак украинских дронов на объекты российской нефтепереработки. По оценкам Международного энергетического агентства, в результате военной кампании ВСУ объемы переработки сырья в РФ обвалились примерно на 10%, до 5 млн баррелей в сутки. На прежнюю мощность российские НПЗ смогут выйти не раньше второй половины 2026 года, прогнозировали в МЭА.

