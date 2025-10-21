закрыть
Норвежские F-35 перехватили российский самолет

1
  • 21.10.2025, 20:35
  • 2,914
Норвежские F-35 перехватили российский самолет

Местные жители заявили, что «слышали взрыв».

Норвегия подняла в воздух свои истребители F-35 для перехвата российского разведывательного самолета «Ил-20». Инцидент произошел на севере страны, над Баренцевым морем, вызвав панику среди местных жителей, которые услышали громкие взрывы и почувствовали вибрацию зданий.

Как сообщает издание Altaposten, около 11:18 жители города Алта услышали два сильных взрыва, после чего в домах задрожали окна. Позже выяснилось, что это были звуковые удары, вызванные пролетом норвежских истребителей, которые экстренно взлетели для выполнения миссии перехвата.

«Могу подтвердить, что два F-35 выполняли полет, взрывы произошли, когда они преодолели звуковой барьер. Больше пока сказать не могу», — заявил пресс-секретарь ВВС Норвегии майор Стьян Рен.

В командовании Военно-воздушных сил страны позже уточнили, что истребители были подняты по тревоге в рамках миссии QRA (Quick Reaction Alert) — оперативного дежурства по перехвату неопознанных воздушных целей.

