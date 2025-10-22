В дом известной украинской телеведущей попал российский дрон
Актриса пока не знает, в каком состоянии ее жилье.
Известная украинская телеведущая и актриса Ирина Хоменко рассказала о попадании вражеского дрона в ее дом.
Как известно, в ночь на 22 октября россияне совершили очередную массированную атаку на Киев, в результате которой два человека погибли и более 20 пострадавших. Враг бил баллистическими ракетами и дронами по энергоинфраструктуре и жилым домам, одним из них оказался дом Ирины.
«Действительно, в мой дом попал дрон и, к сожалению, двое моих соседей погибли - сгорели заживо. Это были люди пожилого возраста», - рассказала Ирина в своем Instagram.
Она также добавила, что пока не знает, в каком состоянии ее жилье сейчас.
«Не знаю, что с моей квартирой. Еще не разрешают заходить, потому что не нашли все части этого дрона», - отметила Хоменко.
Телеведущая также призвала не пренебрегать правилами безопасности и всегда реагировать на тревогу.
«Я еще раз призываю всех - реагируйте на сигналы воздушной тревоги. Находитесь в безопасных местах, держите дома огнетушитель, пусть всегда будет «тревожный чемоданчик» рядом», - сказала Ирина.