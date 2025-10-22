Кремль хочет поднять с арктического дна две советские атомные подводные лодки 22.10.2025, 15:16

Проект скорее вызван экономическими трудностями, чем заботой об экологии.

Москва готовится к масштабной операции по подъему двух затонувших атомных субмарин советской эпохи — К-27 и К-159 — со дна Северного Ледовитого океана, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

По данным российского издания РБК, в проект федерального бюджета уже заложены средства на подготовку операции, которая должна начаться в 2027 году. Экологи напоминают, что, по оценке норвежского фонда Bellona, обе субмарины содержат около миллиона кюри радиации — четверть объема выбросов в первый месяц аварии на «Фукусиме».

Однако решение о подъеме подлодок связано не только с экологией, но и с экономическими реалиями. На фоне западных санкций и падения доходов от экспорта нефти и газа, Кремль стремится демонстрировать активность в Арктике — регионе, где Россия все еще претендует на лидерство. Проект может стать не только символом технологических возможностей, но и попыткой привлечь государственное финансирование и рабочие места в условиях экономического спада, вызванного войной против Украины.

Лодка К-27, построенная в 1950-х, имела экспериментальные реакторы с жидкометаллическим охлаждением. После утечек радиации ее затопили в Карском море, заполнив реактор смолой — временная мера, рассчитанная лишь до 2032 года. К-159, списанная в 1989 году, затонула при буксировке, имея на борту около 800 кг ядерного топлива.

Теперь России предстоит не только дорогая, но и крайне рискованная операция — с возможными последствиями для всей Арктики.

