Ученые: В одной из первых галактик во Вселенной обнаружен неожиданный состав 22.10.2025, 17:16

Фото: NASA

Она находится на расстоянии примерно 13 миллиардов световых лет от нас.

Ученые с помощью космического телескопа Уэбб и наземного радиотелескопа ALMA провели комплексное исследование далекой массивной галактики A1689-zD1.

Она находится на расстоянии примерно 13 млрд световых лет от нас и является одной из первых галактик, которые появились во Вселенной. Новые данные дают ценную информацию о свойствах галактик в самые ранние периоды истории космоса. Исследование опубликовано на сервере препринтов arXiv, пишет Phys (перевод - «Фокус»).

Диаметр яркой массивной галактики A1689-zD1 составляет примерно 3000 световых лет, что в более чем 30 раз меньше, чем у Млечного Пути. При этом масса A1689-zD1 составляет примерно 2,6 млрд масс Солнца. Масса нашей галактики оценивается в примерно 1 триллион масс Солнца.

Предыдущие наблюдения показали, что содержание тяжелый химических элементов (тяжелее гелия и водорода) в A1689-zD1 очень близко к тому, что имеет Солнце. При этом раньше астрономы выяснили, что в этой галактике находится очень много межзвездной пыли, масса которой оценивается 15 млн масс Солнца. Поэтому галактика A1689-zD1 является отличным местом для изучения межзвездной пыли, которая существовала в самые ранние периоды истории Вселенной. Авторы исследования решили исследовать содержание пыли в этой галактике, а также определить массу межзвездного газа.

Астрономы выяснили, что, хотя в галактике A1689-zD1 находится очень большая масса пыли, ее отношение к массе газа неожиданно низкое — на уровне 0,00051. Оказалось, что масса межзвездного газа составляет 28 млрд масс Солнца. Исследование показало, что отношения массы пыли к массе газа в галактике A1689-zD1 на порядок ниже, чем у Млечного Пути.

Авторы исследования считают, что полученные результаты указывают на потенциальное изменение относительного содержания пыли или ее состава в ранних галактиках. Это говорит о том, что процессы образования и разрушения пыли в более поздние периоды радикально отличаются от тех, что существовали в ранней Вселенной.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com