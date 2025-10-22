Госдума РФ одобрила повышение налогов и рекордные расходы на армию 22.10.2025, 17:51

1,340

На фоне сокращения трат на здравоохранение.

Государственная Дума РФ в среду в первом чтении одобрила закон о федеральном бюджете на 2026-28 гг.

Согласно документу, в следующем году второй раз за последние 7 лет будет увеличена ставка НДС — с 20% до 22%. Это, по расчетам Минфина РФ, принесет 1,2 трлн рублей дополнительных доходов в казну, пишет The Moscow Times.

Также стартует радикальная налоговая реформа для малого бизнеса, которая, по расчетам «Опоры России», затронет каждого десятого предпринимателя. Планка упрощенной системы налогообложения, по которой работают 4,4 млн малых компаний, будет срезана с 60 млн рублей годового дохода до 10 млн. Те, кто получают выручку выше, начнут платить НДС.

В общей сложности, согласно закону о бюджете, Минфин планирует собрать 3,2 трлн рублей дополнительных налогов — всего 40,28 трлн рублей. Расходы увеличатся на 1,2 трлн рублей, до 44,07 трлн.

Крупнейшей расходной статьей останется «национальная оборона»: на нее будет выделено около 30% бюджета, или 12,9 трлн рублей. Расходы на полицию, Росгвардию, СК, ФСИН («национальная безопасность») увеличатся на 420 млрд рублей, до 3,91 трлн. В сумме силовые структуры «съедят» 38% бюджета, или 16,84 трлн рублей.

Траты на поддержку национальной экономики вырастут на 414 млрд рублей, до 4,768 трлн; на социальную поддержку населения — на 611 млрд рублей, до 7,103 трлн; на систему ЖКХ — на 197 млрд рублей, до 1,996 трлн; на образование - на 167 млрд рублей, до 1,744 трлн.

Дополнительные 9,1 млрд рублей получит бюджет госпропаганды: его общий размер достигнет нового рекорда в 146,3 млрд рублей.

Траты на здравоохранение из федеральной казны решено фактически заморозить — 1,87 трлн рублей в следующем году против 1,86 трлн в текущем. При этом финансирование нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» (бывший нацпроект «Здравоохранение») сократится на 26%, до 274,2 млрд рублей.

«Под нож» пойдут программа модернизации первичного звена медпомощи (в 2,3 раза), федпроект по развитию скорой помощи (- 28%), программы по борьбе с сахарным диабетом (-13%), раком (-3,1%) и сердечно-сосудистыми заболеваниями (-2,5%).

В ходе подготовки бюджета Дума и правительство «постарались сделать все для того, чтобы бюджет решал все вопросы, стоящие перед страной и защищал интересы наших граждан», заявил, комментируя документ, спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

«Один из ключевых приоритетов — это обороноспособность, безопасность страны. Это также в бюджете предусмотрено, и эти задачи решены», — добавил он.

