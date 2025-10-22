В России сорвали план по сборке самолетов Ту-214 22.10.2025, 21:23

Третий год подряд.

В России Казанский авиазавод (КАЗ) в 2025 году выпустит только один самолет Ту-214 вместо запланированных трех, сообщили источники «Бизнес Online» в авиапроме. Провал показателей фиксируется третий год подряд. Изначально Комплексная программа развития гражданской авиации (КПГА) предусматривала, что в 2023 году завод сдаст три самолета, в 2024-м — семь, а в 2025 — десять (позднее скорректировали до трех). На деле, с момента вторжения в Украину КАЗ выпустил только один Ту-214. Самолет, заложенный еще в 2019-м, передали Минпромторгу в мае. Скорее всего, он пойдет в зачет 2024 года — тогда его подняли в небо.

Среди причин срыва плана производства Ту-214 — дефицит рабочих, нехватка мощностей и отсутствие внутриотраслевой кооперации. «Вдобавок ко всему прочему КАЗ разучился работать. Он начал деградировать еще в начале 90-х», — отметил один из собеседников издания. Самолет, который должны выпустить в октябре–ноябре, также еще не готов. Источник сообщил, что комплектующие для него планировали сертифицировать в декабре. «Как обстоят дела сегодня — почему-то тайна. Если не успеют, будут пытаться купить импортное в 3–4 раза дороже, чем раньше, или снимут его с других машин», — сказал он. В итоге самолет должны передать «Согазу», однако, по словам собеседника издания, маловероятно, что это произойдет в скором времени.

Согласно КПГА, в 2026 году в России планируют произвести пять Ту-214. Впрочем, до конца этого года программу вновь скорректируют, говорил глава Минпромторга Антон Алиханов. В августе гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов заявил, что с 2028–2029 годов КАЗ начнет выпускать по 20 Ту-214 в год. По мнению источников, это нереально: отлаженного производственного механизма сегодня не существует, «завод полностью на ручном управлении», без руководства «не решается ни один даже самый пустяковый вопрос», специалистов и финансирования не хватает, а техническая база устарела.

Чтобы реализовать массовую конвейерную сборку, Ту-214 надо перепроектировать, поскольку весь цикл постройки с нуля занимает не менее 24 месяцев, а с заделами — 12–14, подчеркивают собеседники издания. «Сейчас крыло с фюзеляжем стыкуются два месяца! Какие 20 самолетов?! — недоумевает один из них. — Допускаю, это было бы возможным, если бы людей было в три раза больше, но найти столько нереально». По его мнению, потенциальный максимум завода — 5-6 самолетов в год, и с учетом текущего положения дел это «уже сверхзадача».

Параллельно необходимо заниматься модернизацией лайнера. «Ту-214 — хороший самолет, но его надо довести до ума, а он каким был 30 лет назад, таким и остался. Пока такой работы не видно», — резюмировал источник.

Текущая версия КПГА предполагает, что к 2030 году Россия выпустит 113 Ту-214. Лайнер рассчитан на 210 мест и относится к семейству среднемагистральных пассажирских самолетов Ту-204/214, разработанных компанией «Туполев» в конце 1980-х годов.

