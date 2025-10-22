В Ставрополе возле российской воинской части произошел взрыв
- 22.10.2025, 22:23
Взрывчатку якобы заложили в детскую коляску.
В городе Ставрополь на юге России возле воинской части прозвучал взрыв. Там могли подорвать взрывчатку.
Об этом сообщает Astra.
По неофициальной информации, взрыв прогремел на автобусной остановке, которая находится рядом с расположением 247-го гвардейского десантно-штурмового полка.
Взрывчатку якобы заложили в детскую коляску. В результате инцидента женщина получила осколочные ранения, ей оказывали медицинскую помощь.
При этом место происшествия оцепили российские правоохранители.