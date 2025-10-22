В Ставрополе возле российской воинской части произошел взрыв 22.10.2025, 22:23

Взрывчатку якобы заложили в детскую коляску.

В городе Ставрополь на юге России возле воинской части прозвучал взрыв. Там могли подорвать взрывчатку.

Об этом сообщает Astra.

По неофициальной информации, взрыв прогремел на автобусной остановке, которая находится рядом с расположением 247-го гвардейского десантно-штурмового полка.

Взрывчатку якобы заложили в детскую коляску. В результате инцидента женщина получила осколочные ранения, ей оказывали медицинскую помощь.

При этом место происшествия оцепили российские правоохранители.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com