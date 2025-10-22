закрыть
22 октября 2025, среда, 22:40
В Ставрополе возле российской воинской части произошел взрыв

  • 22.10.2025, 22:23
В Ставрополе возле российской воинской части произошел взрыв

Взрывчатку якобы заложили в детскую коляску.

В городе Ставрополь на юге России возле воинской части прозвучал взрыв. Там могли подорвать взрывчатку.

Об этом сообщает Astra.

По неофициальной информации, взрыв прогремел на автобусной остановке, которая находится рядом с расположением 247-го гвардейского десантно-штурмового полка.

Взрывчатку якобы заложили в детскую коляску. В результате инцидента женщина получила осколочные ранения, ей оказывали медицинскую помощь.

При этом место происшествия оцепили российские правоохранители.

