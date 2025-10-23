закрыть
Экс-президенту Франции грозит убийство за решеткой

5
  • 23.10.2025, 9:22
  • 5,552
Экс-президенту Франции грозит убийство за решеткой
Николя Саркози
Фото: Getty Images

О чем молчит Саркози.

Экс-президент Франции Николя Саркози, который недавно начал отбывать пятилетний срок в тюрьме, получил смертельные угрозы от заключенного.

Об этом сообщает Reuters.

Только 21 октября бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму, где будет отбывать наказание. А уже 22 октября прокуратура Парижа сообщила, что ему может грозить за решеткой смерть.

Так, накануне руководство тюрьмы La Santé сообщило о видео, которое распространялось в социальных сетях и, вероятно, было снято одним из заключенных. На записи фигурант угрожал Саркози после его прибытия в учреждение.

В рамках расследования были опрошены трое заключенных, а во время обыска тюрьмы изъяли два мобильных телефона.

Для безопасности бывшего президента ему назначили охрану из двух вооруженных полицейских, что вызвало беспокойство профсоюзов работников пенитенциарной системы.

Николя Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 год и теперь отбывает наказание за уголовный сговор, связанный со сбором финансирования избирательной кампании с участием Ливии.

Приговор Саркози

25 сентября Парижский суд назначил Николя Саркози пять лет заключения, из которых один год - условно. Это первый случай в истории современной Франции, когда бывший глава государства попал за решетку.

