Экс-президенту Франции грозит убийство за решеткой

Экс-президенту Франции грозит убийство за решеткой5
- 23.10.2025, 9:22
О чем молчит Саркози.
Экс-президент Франции Николя Саркози, который недавно начал отбывать пятилетний срок в тюрьме, получил смертельные угрозы от заключенного.
Об этом сообщает Reuters.
Только 21 октября бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму, где будет отбывать наказание. А уже 22 октября прокуратура Парижа сообщила, что ему может грозить за решеткой смерть.
Так, накануне руководство тюрьмы La Santé сообщило о видео, которое распространялось в социальных сетях и, вероятно, было снято одним из заключенных. На записи фигурант угрожал Саркози после его прибытия в учреждение.
В рамках расследования были опрошены трое заключенных, а во время обыска тюрьмы изъяли два мобильных телефона.
Для безопасности бывшего президента ему назначили охрану из двух вооруженных полицейских, что вызвало беспокойство профсоюзов работников пенитенциарной системы.
Николя Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 год и теперь отбывает наказание за уголовный сговор, связанный со сбором финансирования избирательной кампании с участием Ливии.
Приговор Саркози
25 сентября Парижский суд назначил Николя Саркози пять лет заключения, из которых один год - условно. Это первый случай в истории современной Франции, когда бывший глава государства попал за решетку.