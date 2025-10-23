Экс-президенту Франции грозит убийство за решеткой 5 23.10.2025, 9:22

5,552

Николя Саркози

Фото: Getty Images

О чем молчит Саркози.

Экс-президент Франции Николя Саркози, который недавно начал отбывать пятилетний срок в тюрьме, получил смертельные угрозы от заключенного.

Об этом сообщает Reuters.

Только 21 октября бывший президент Франции Николя Саркози прибыл в тюрьму, где будет отбывать наказание. А уже 22 октября прокуратура Парижа сообщила, что ему может грозить за решеткой смерть.

Так, накануне руководство тюрьмы La Santé сообщило о видео, которое распространялось в социальных сетях и, вероятно, было снято одним из заключенных. На записи фигурант угрожал Саркози после его прибытия в учреждение.

В рамках расследования были опрошены трое заключенных, а во время обыска тюрьмы изъяли два мобильных телефона.

Для безопасности бывшего президента ему назначили охрану из двух вооруженных полицейских, что вызвало беспокойство профсоюзов работников пенитенциарной системы.

Николя Саркози возглавлял Францию с 2007 по 2012 год и теперь отбывает наказание за уголовный сговор, связанный со сбором финансирования избирательной кампании с участием Ливии.

Приговор Саркози

25 сентября Парижский суд назначил Николя Саркози пять лет заключения, из которых один год - условно. Это первый случай в истории современной Франции, когда бывший глава государства попал за решетку.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com