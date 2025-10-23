Безумная задача Лукашенко будет провалена 2 Андрей Карась, «Салідарнасць»

23.10.2025, 9:33

3,992

Лукашенко пойдет на поклон к хуситам?

После недавнего визита в Минск султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида правитель Беларуси удивил заявлением:

– Землю нам выделяют, чтобы мы там создали свой огромный туристический кластер. Чтобы люди могли летать не только в Турцию и Эмираты. Это ж буквально час (на час больше продолжительность полета, чем в ОАЭ – примечание пресс-службы правителя) – и ты там, в океане. Открытый океан. Вот, пожалуйста, приходите, работайте, дверь открыта. Но надо идти, надо идти!

«Салідарнасць» объясняет, в чем специфика курортов Омана и оценивает перспективы выполнения задачи Лукашенко.

«Некуда выйти из большинства отелей. Отели находятся как бы в пустыне»

В феврале этого года стартовали прямые чартерные рейсы из Минска в Оман. На белорусов распространяется «безвизовый режим» на срок до 14 дней – визу ставят бесплатно по прилету.

Почему рейсы стартовали в феврале? Потому что вне зимы в Омане очень жарко – летом +40-50 °C. В некоторых объявлениях можно встретить утверждение, что наиболее благоприятное время для посещения Омана — с начала сентября до конца апреля. В других – «с октября по апрель». Но встречаются и сообщения, что на самом деле в Омане «особенно» комфортно с ноября по март.

Фото: toursoyuz.by

Завлекают туристов «широкими белоснежными пляжами, которые завораживают» и отелями с системой «все включено». Часто можно встретить сравнение «как в Турции». Но на деле проводить такие параллели очень непросто.

Отдых в Омане по разным причинам – не бюджетный. На сезон осень-2025 – весна-2026 стоимость туров стартовала от $1148 на 9 ночей (цена на человека при двухместном размещении).

Длительность полета – около 7 часов 10 минут.

Ладно, Турция, а как насчет сравнения с ОАЭ?

Сообщается, что Оман – направление «для спокойного семейного отдыха без лишней суеты», которое «лишено пафоса Эмиратов». Что это означает на практике, «Салідарнасці» рассказал представитель одной из турфирм:

– Из минусов – в Омане некуда выйти из большинства отелей. Отели находятся как бы в пустыне. Это тихий спокойный отдых на любителя.

Каковы перспективы создания «туристического кластера»?

Лукашенко поставил себе в заслугу то, что он смог договориться с Оманом о «выделении земли». Но этот факт не должен удивлять, если знать, что 89% территории этой страны составляет пустыня. То есть пустующих площадей – огромное количество.

Пытаться создать туристический кластер в пустыне, находящейся на другом конце света и под контролем малопонятной исламской монархии, – идиотизм? Лукашенко считает, что нет.

Действительно, почему бы и не попробовать с учетом опыта и компетенций белорусской стороны по возведению гостиниц и прочей туристической инфраструктуры в Турции, Испании и на Кипре.

А… стоп. Такой же опыт отсутствует. Как и деньги на какие-либо заметные инвестиции. В таком случае очевидно, что задача Лукашенко обернется провалом. Но унывать не стоит, поскольку есть еще страны, с которыми он еще не завязывал отношения.

Если взглянуть на карту, то по соседству с Оманом можно обнаружить такое любопытное государство как Йемен.

Пока местные хуситы заняты атаками на проплывающие мимо корабли, но в будущем – вполне можно попробовать заключить с ним и договор о выделении земли под туристический кластер. В пустыне места много.

Андрей Карась, «Салідарнасць»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com