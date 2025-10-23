В Минске составили рейтинг самых дорогих и дешевых улиц 1 23.10.2025, 11:23

2,174

Разница в цене весомая.

Рейтинг самых дорогих и наиболее дешевых улиц столицы и пригорода составил ресурс «Куфар Недвижимость», проанализировав тысячи предложений и реальных сделок, заключенных в 2025 году.

Исследование показало, что дороже всего обходятся квартиры в новых кварталах, а ожидаемо дешевле стоит жилье за кольцевой, рядом с железной дорогой и крупными заводами. Разница в цене между ними стала двукратной, отметили представители площадки, пишет Office Life.

Где находятся самые дорогие улицы

Самой дорогой в столице оказалась улица Петра Мстиславца в «Маяке Минска». Особенно высоко ценятся квартиры в первых домах вдоль торгового центра. Они строились раньше других — и застройка там менее плотная и высотная. Средняя стоимость «квадрата» достигла $2681.

Второе место занимает улица Макаенка благодаря высоткам у парка им. Челюскинцев. Цены на квартиры с видом на парк достигают $2498 за «квадрат».

Попала в топ-3 и улица Белградская в «Минск-Мире» — $2498 за кв. м.

Строчкой ниже оказалась улица Братьев Райт в «Новой Боровой», которая находится за пределами города. Но на цену влияет близость к инфраструктуре — детским садам, новой поликлинике и центральной площади. Квартиры там расходятся в среднем по $2476 за кв. м.

Замыкает пятерку улица Николы Теслы в «Минск-Мире». Здесь квартиры на «вторичке» стоят в среднем $2239 за кв. м.

А где — самые дешевые

Рейтинг самых дешевых улиц возглавил пригород Минска — улица Академика Красина в поселке Сосны, где средняя стоимость квадратного метра составляет около $1300.

На второй строчке — улица Майская в Прилуках: в среднем $1301 за «квадрат».

А вот на третьей строчке уже столичная улица Корженевского в микрорайоне Курасовщина — в среднем $1320 за кв. м.

На четвертом месте оказалась улица Михася Лынькова в Масюковщине, которая растянулась вдоль железной дороги. Средняя стоимость — $1334 за кв. м.

Бюджетный список замыкает улица Олега Кошевого, связавшая Партизанский проспект с Тракторным заводом, — $1336 за кв. м.

Авторы рейтинга считают, что в Минске не ощущается разделения на богатые и бюджетные районы. Все, как правило, зависит от концентрации новостроек или старого жилого фонда. В итоге рядом с самой дорогой улицей можно найти хрущевки с доступным жильем, а если перейти железную дорогу, то начинается Лебяжий с более дорогой застройкой. При этом спрос смещается в сторону домов, которые построены за последние 10−15 лет. В то же время растет популярность исторической застройки — квартиры в сталинках могут уходить по очень высоким ценам.

В свою очередь независимый эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская отметила, что в список не попали традиционно дорогие улицы Минска — например, Карла Маркса. Дело в том, что сделок там меньше и аналитики не смогли собрать выборку для включения в рейтинг.

