Трамп направил два американских авианосца к берегам Китая
- 23.10.2025, 15:42
Действия Вашингтона сигнализируют о готовности США удерживать военное превосходство.
Администрация президента США Дональда Трампа усиливает военное присутствие США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Два авианосца ВМС США — USS Nimitz и USS George Washington — были направлены к водам у Китая. Официальный представитель 7-го флота США заявил, что корабли проводят «плановые операции» в рамках зоны ответственности флота, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).
Однако решение о переброске авианосцев совпало с ростом напряжённости между Вашингтоном и Пекином, особенно на фоне демонстрации Китаем своего нового авианосца «Фуцзянь», первого в ВМС КНР, оснащённого катапультами для запуска самолётов. Эксперты считают, что, хотя США по-прежнему значительно превосходят Китай по числу и возможностям авианосцев, развитие китайского флота представляет растущую угрозу американским интересам в регионе.
USS Nimitz и USS George Washington относятся к классу Nimitz, крупнейшему типу авианосцев в мире до появления USS Gerald R. Ford в 2017 году. Каждый корабль способен нести до 60 летательных аппаратов — самолётов и вертолётов. Эти суда работают на ядерных реакторах и оснащены паровыми катапультами, обеспечивающими взлёт самолётов с короткой палубы.
Авианосцы класса Nimitz названы в честь адмирала Честера Нимица, командующего Тихоокеанским флотом США во время Второй мировой войны. Всего на вооружении ВМС США находится 10 таких авианосцев, построенных в период с 1970-х по 2000-е годы.
По данным американских СМИ, переброска кораблей может быть связана с корректировкой позиций флота после стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Тем временем аналитики отмечают, что действия Вашингтона сигнализируют о готовности США удерживать военное превосходство в Тихом океане на фоне укрепления Китая.