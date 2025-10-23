В Беларуси ввели ограничения на вывоз макулатуры 1 23.10.2025, 22:14

Новые правила будут действовать в течение шести месяцев.

Правительство Беларуси ввело лицензирование на вывоз макулатуры и отходов картона. Новые правила будут действовать в течение шести месяцев, сообщила пресс-служба Совмина.

Как пояснили в правительстве, ограничения необходимы для сокращения вывоза сырьевых ресурсов из страны. По плану, это должно поддержать белорусских производителей бумаги и картона, а также увеличить выпуск импортозамещающей продукции.

В правительстве отмечают, что рост объемов экспорта отходов бумаги и резкое повышение цен привели к дефициту сырья на внутреннем рынке. Такая ситуация мешает эффективно использовать производственные мощности. А это в свою очередь может привести к снижению выручки и поступлений в бюджет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com