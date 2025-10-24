Чистки в китайской армии: отстранены девять генералов 24.10.2025, 8:24

Третьим по значимости лицом стал «борец с коррупцией».

Вторым по рангу генералом в Китае стал ветеран, курировавший борьбу с коррупцией в армии. В Китае идет большая чистка в армейском руководстве: на этой неделе отстранили и исключили из Коммунистической партии девятерых генералов, а Министерство обороны сообщило, что они подозреваются в серьезных финансовых преступлениях, пишет Би-би-си.

Чжан Шэнминь стал вторым заместителем председателя Центрального военного совета КНР, то есть третьим по значимости лицом в высшем военном органе Китая. Председатель совета — президент Си Цзиньпин, а его первый заместитель — Чжан Юся. О назначении второго заместителя было объявлено по итогам четырехдневного заседания Центрального комитета партии.

Чжану Шэнминю 67 лет, из которых в армии он уже 47, это генерал ракетных войск, занимавший пост заместителя секретаря антикоррупционного отдела Центрального военного совета.

На прошлой неделе Коммунистическая партия Китая провела одну из самых крупных публичных чисток в рядах военных. Исключенные из рядов вооруженных сил и из партии должностные лица почти все были «трехзвездными» генералами и членами Центрального комитета партии.

Самым влиятельным из них был Хэ Вэйдун, первый заместитель председателя Центрального военного совета и второй человек в армии после Си Цзиньпина. Хэ Вэйдун последний раз появлялся на публике в марте, и его длительное отсутствие вызвало предположения, что он находится под следствием в рамках чистки высшего военного руководства. Он также входил в состав Политбюро — высшего органа принятия решений Коммунистической партии, и таким образом стал первым действующим членом Политбюро, оказавшимся под следствием.

Кроме него, должностей лишились:

Мяо Хуа — начальник департамента по политической работе ЦВС;

Хэ Хунцзюнь — заместитель начальника департамента по политической работе ЦВС;

Ван Сюбинь — первый заместитель начальника Объединенного командного центра ЦВС;

Линь Сянъян — командующий Восточным театром боевого командования;

Цинь Шутун — политкомиссар сухопутных войск;

Юань Хуачжи — политкомиссар ВМС;

Ван Хоубинь — командующий Ракетными войсками;

Ван Чуньнин — командующий Войсками народной вооруженной полиции.

В заявлении Минобороны говорилось, что девять человек «серьезно нарушили партийную дисциплину и подозреваются в тяжких служебных преступлениях, связанных с чрезвычайно крупными суммами, крайне тяжелого характера и с крайне вредными последствиями». Отмечалось, что теперь они предстанут перед военным судом, а их наказание является «значительным достижением в антикоррупционной кампании партии и армии».

ЦВС уже несколько месяцев сигнализировал о готовящейся чистке: в июле были опубликованы новые директивы, призывающие к устранению «токсичного влияния» в армии и установлению «железных правил» для кадров.

Аналитики считают, что чистка могла носить и политический характер. Она совпала с началом пленума партии, на котором Центральный комитет должен был обсудить план экономического развития страны и избрать новых членов.

Пленум завершился в этот четверг. Центральный комитет партии утвердил новый пятилетний план — стратегический документ, определяющий приоритеты развития страны. План делает упор на «научно-технологическую самодостаточность» — ключевую задачу для китайских технологических компаний в условиях продолжающихся ограничений со стороны администрации Трампа на доступ к компьютерным чипам и передовому программному обеспечению. В документе также упоминаются «ускорение зеленого перехода», «модернизация обороны» и стимулирование внутреннего потребления для компенсации снижения экспортных доходов в условиях геополитической неопределенности.

Это хоть и самая большая, но не единственная чистка за последние годы: ей предшествовало смещение бывших министров обороны Вэй Фэнхэ и Ли Шанфу.

Высшие генералы Ракетных войск также были сняты с постов. Одним из их преемников стал Ван Хоубинь — теперь также исключенный из партии.

Гражданские чиновники тоже не избежали судьбы военных: в 2023 году исчез министр иностранных дел Цинь Ган, а его вероятный преемник, глава международного отдела ЦК КПК Лю Цзяньчао, не появлялся на публике с июля. Wall Street Journal сообщал о его возможном задержании.

Как отметил в комментарии Китайской службе Би-би-си Нил Томас, эксперт по китайской политике из Института политики Азиатского общества, чистки Си Цзиньпина призваны демонстрировать силу.

«С его точки зрения, устранение коррумпированных или нелояльных кадров — это форма «самореволюции» партии, нужной для того, чтобы стать чистой, дисциплинированной и эффективной организацией, способной править бесконечно», — сказал он.

