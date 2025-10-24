Могут ли собаки видеть призраков: что говорят ученые по этому поводу 24.10.2025, 11:36

Люди издавна верили, что собаки могут если не видеть, то чувствовать призраков.

Некоторые парапсихологи считают, что секрет кроется в экстрасенсорном восприятии собак – умственных способностях, которые выходят за рамки пяти чувств.

Но научных подтверждений таким умениям крайне мало. Более того, имеется множество исследований, опровергающих существование таких способностей, пишет Popular Science (перевод - «Фокус»).

Ученые говорят, что причины, по которым людям кажется, что их питомцы видят что-то потустороннее, могут быть довольно обыденными.

«Животные видят и даже слышать обычные физические вещи, которые мы не можем. Если в стенах или у внешних стен есть какое-либо насекомое или мелкое животное, собаки и кошки могут это услышать», - говорит профессор социологии в колледже Рипон Марк Итон.

Исследователи говорят, что в носу у собак около 220 млн обонятельных рецепторов, в сравнении с 5 млн рецепторов в носу у людей. Также у собак имеется специальный орган орган Якобсона или вомероназальный орган, который улавливает химические сигналы, выходящие за рамки обычного обоняния.

Во время эксперимента в Университете Дьюка ученые выяснили, что собаки могут учуять чесночное масло, которое было разбавлено до 0,00000005%, с точностью 85%. Другие исследования показали, что собаки могут унюхать рак в крови пациентов с точностью почти 97%. Также давно известно, что собаки могут чуять человеческий стресс.

Кроме этого, собаки обладают не менее впечатляющим слухом. Животные способны слышать, как очень высокие звуки до 65 000 герц, так и очень тихие звуки до -15 децибел.

Такие суперспособности собак могу объяснять, почему их поведение иногда, кажется людям странным.

«Вместо того, чтобы ловить призраков, собаки поворачивают голову на запахи и звуки, чтобы лучше их распознать», - говорит профессор психологии Трансильванского университета Эллен Ферлонг, которая изучает когнитивные способности животных.

Только зрение у собак хуже человеческого.

«Люди видят четче на больших расстояниях, чем собаки, и различают более широкий спектр цветов — собаки не различают красный и зеленый цвета», - говорит Ферлонг.

Но собаки намного лучше улавливают быстро движущиеся объекты и едва заметные изменения в освещении. К примеру, картинка на экране телевизора, которая людям кажется статичной, собакам может показаться мерцающей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com