Контрнаступление ВСУ: россиян отбросили возле Покровска

Опубликованы новые карты.

Бойцы ВСУ в ходе Добропольской контрнаступательной операции в Донецкой области отбросили российских оккупантов от населенного пункта Кучеров Яр. На это указывает карта украинского аналитического проекта DeepState.

Согласно информации DeepState, противник еще присутствует в районе Кучерова Яра, но стала меньше так называемая «серая зона», то есть украинские бойцы на этом участке фронта освободили еще больше территории. Кучеров Яр относится к Покровскому направлению фронта.

По данным Генштаба ВСУ, вчера, 23 октября, на этом направлении российские оккупанты 39 раз атаковали позиции ВСУ. Бои шли в районах населенных пунктов Никаноровка, Мирноград, Новоукраинка, Красный Лиман, Котлино, Дачное и др.

В начале августа оккупационные войска РФ перешли в наступление на Покровском направлении. Они попытались выйти к трассе, которая связывает Доброполье (небольшой город к северу от Покровска – прим. ред.) с Краматорском и Славянском. Это очень важная трасса для украинской армии, так как она позволяет маневрировать войскам.

Для наступления враг использовал новую тактику, которая заключается в просачивании небольшими группами пехоты через позиции ВСУ и концентрации сил в тылу украинской армии для дальнейших штурмов.

Вначале новая тактика врага принесла определенный успех. Оккупанты продвинулись на 10-18 км и приблизились к трассе на Краматорск, но резервы ВСУ отбросили врага. С 21 августа ВСУ проводят Добропольскую контрнаступательную операцию.

За это время освобождено несколько населенных пунктов и 182,8 кв км территории Покровского района. Еще более 230 кв км территории зачистили от российских диверсионно-разведывательных групп.

