В России неизвестные напали на конвой и отбили заключенного

В России неизвестные напали на конвой и отбили заключенного3
- 24.10.2025, 20:40
- 3,298
В Казани ввели план «Перехват».
В российской Казани неизвестные напали на конвой и отбили заключенного. Официально информация еще не подтверждена.
«Неизвестные лица, напав на конвой ФСИН на светофоре, освободили перевозимого заключенного – солдата», - говорится в сообщении издания.
По данным журналистов, инцидент произошел на Гвардейской улице возле дома номер 7.
После этого правоохранители ввели в городе план «Перехват» для задержания автомобиля «Kia Rio» чёрного цвета.
Других подробностей пока нет.