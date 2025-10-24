закрыть
В России неизвестные напали на конвой и отбили заключенного

3
  • 24.10.2025, 20:40
  • 3,298
В Казани ввели план «Перехват».

В российской Казани неизвестные напали на конвой и отбили заключенного. Официально информация еще не подтверждена.

«Неизвестные лица, напав на конвой ФСИН на светофоре, освободили перевозимого заключенного – солдата», - говорится в сообщении издания.

По данным журналистов, инцидент произошел на Гвардейской улице возле дома номер 7.

После этого правоохранители ввели в городе план «Перехват» для задержания автомобиля «Kia Rio» чёрного цвета.

Других подробностей пока нет.

