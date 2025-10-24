Политолог о «финляндизации»: Люди не живут на мосту 24.10.2025, 20:47

Почему Беларуси не нужен нейтралитет.

22 октября в Европарламенте Сергей Тихановский рассказал о своем видении оптимального будущего для Беларуси, упомянув о «финляндизации». Директор исследовательской программы по России, Восточному Соседству ЕС и по Евразии Финского института международных отношений Аркадий Мошес заявил в комментарии «Салiдарнасцi», что это огромная политическая ошибка:

— Если же офис Тихановской тоже не видит здесь никакой проблемы, то встают вопросы еще большего масштаба: о том, чему эти люди научились в ходе своих международных контактов в течение последних пяти лет.

«Финляндизация» не была свободным выбором финского народа. Этот статус был результатом поражения страны во Второй мировой войне. Он был навязан Финляндии Советским Союзом и означал серьезное ограничение внешнеполитического суверенитета страны в обмен на сохранение внутриполитического устройства.

Так что желающих воспринимать этот исторический период как что-то положительное в самой Финляндии почти нет — точнее, совсем нет.

При этом в стране всегда было понимание, что Финляндия является демократической и европейской страной, и поэтому ее место совсем не между двумя блоками. Как только ситуация изменилась, Финляндия реализовала свое право на выбор.

Переговоры о вступлении страны в ЕС начались в 1993 году, а само вступление состоялось 1 января 1995-го. Молниеносный характер вступления говорит не только о том, что Финляндия была готова к интеграции технически и политически, но и о том, что ее будущие партнеры по ЕС априори воспринимали Хельсинки как члена клуба. Могу я спросить, а где здесь параллель с Беларусью? Хоть одна?

Также политолог отмечает, что именно «финляндизацию» пророссийские лоббисты на Западе пытались в течение многих лет навязать Украине:

— Москва поддакивала, заявляя, что членство Украины в НАТО для России неприемлемо, но с ЕС путь сближается, ради бога.

Но как только в 2013 году Киев и Брюссель вплотную подошли к подписанию соглашения о свободной торговле (документа, никакого членства Украины в ЕС в будущем не гарантирующего), Кремль запустил процесс, который привел к войне.

Разговоры о нейтралитете и «мостах», как отмечает Аркадий Мошес, были уместны в 90-е годы:

— Политическое развитие Европы за последние три десятилетия доказало, что люди не живут на мосту. Они живут на одном или другом берегу реки.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com