США ввели санкции против президента Колумбии 25.10.2025, 8:33

Из-за «наркоторговли».

В пятницу, 24 октября, США ввели санкции против президента Колумбии Густаво Петро и его ближайшего окружения. Причиной стала наркоторговля, если верить словам администрации Трампа.

Об этом сообщает Reuters.

В частности, Минфин США объявил санкции против президента Колумбии, его жены и сына, а также главы колумбийского МВД Армандо Бенедетти.

«С тех пор, как у власти пришел президент Густаво Петро, производство кокаина в Колумбии достигло самых дорогих показателей за последние десятилетия, заполонив Соединенные Штаты и отравив американцев», - заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Отметим, что администрация Трампа обвиняет президента Колумбии в том, что тот отказывается остановить поток в США.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп назвал Петро «лидером незаконного оборота наркотиков». Это произошло после того, как Петро обвинил Вашингтон в совершении «убийства» и заявил, что США обстреляли лодку у берегов Венесуэлы, которая принадлежала «скоромной семье», а не повстанческой группировке.

«Эффективная борьба с незаконным оборотом наркотиков на протяжении десятилетий привела меня к принятию этой меры правительством того самого общества, которому мы так помогли положить конец употреблению кокаина. Полный парадокс - но ни шагу назад и ни на колени», - отреагировал в Х президент Колумбии.

Reuters отмечает, что введение санкций добавляет Петро в короткий список, который включает лидеров России, Венесуэлы и Северной Кореи.

Что же касается министра внутренних дел Колумбии, в одном из интервью он заявил, что его наказали лишь за то, что он заявил, что Петро не является наркоторговцем, и что санкции доказали, что борьба США с наркотиками «была фикцией».

Напомним, месяцем ранее, в конце сентября, США отменили визу президента Колумбии после его участия в протестах в Нью-Йорке. В частности, он призывал американским военным игнорировать приказы Трампа.

