Почему у Лукашенко «аллергия» на кофе? 10 25.10.2025, 12:52

6,052

Метафизический выбор диктатора не случаен.

Почему Александр Лукашенко обеспокоился людьми, которые пьют кофе на заправках? О метафизическом значении «наезда» белорусского правителя на любителей этого бодрящего напитка в своей авторской программе «Новости с Чалым» на канале БРЦ рассуждает аналитик Сергей Чалый.

Во-первых, отмечает он, большое символическое значение имеет сам выбор объекта претензии – кофе.

«Заметьте, не чай, не лимонад, не минералку. А дело в том, что у кофе длинная и однозначная репутация. Как говорил Томас Джефферсон, кофе - это любимый напиток цивилизованного мира» - говорит Сергей Чалый и дает большую историческую справку:

«На территории Беларуси кофейные зёрна попали ещё в конце XV века после победы союзных европейских войск над Турцией в битве под Веной. Командующий этим войсками Ян Собеский, Великий князь Литовский, вернулся с большим количеством добычи, среди которых было 300 мешков кофе. Часть этого трофея досталась шляхецким воинам, которые привезли этот напиток в свои поместья.

Интересно, что в самой Вене горожане долгое время не знали, что делать с кофейными зёрнами. И только литвин Франтишек Кульчицкий, прознав у старого турка секрет, как правильно варить кофе, открыл в городе одну из первых кофеин.

С тех пор кофейни были символом свободы и вольнодумства. В них часто выступали политики, поэты, писатели, именно посетители парижских кофеин времён просвещения и назывались тогда гражданским обществом. Именно среди них рождались идеи будущей революции».

Как отмечает Сергей Чалый, до завоевания Беларуси Россией главным шляхетным напитком был именно кофе. А вот чай появился в Беларуси только в XIX веке «вместе с русскими чиновниками, приезжавшими на службу со своими самоварами».

Поэтому, по его словам, выбор кофе, а не чая в качестве объекта для нападок свидетельствует и о геополитическом выборе Александра Лукашенко – Россия вместо Европы.

«Неудивительно поэтому, что в Лукашенко подсознательно соединилась нелюбовь к кофейням и очередям, - продолжает Чалый. - Вот с очередями в двадцатом году боролся его «гестапик», видя них несанкционированные массовые мероприятия. Ну, как это было, например, в случае очередей в закрывающийся магазин белорусской символики «Будзьма» или в кофейню «O’Petit» на Немиге. А незадолго до этого боролся и с самой кофейней «O’Petit», ставшей одним из символов белорусского сопротивления, стеклянные двери которой разбивал лично начальник «гестапика» Николай Карпенков в поисках, естественно, того самого гражданского общества и тех самых вольнодумцев», - делает вывод Чалый.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com