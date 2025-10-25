закрыть
25 октября 2025, суббота, 17:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Камала Харрис заявила, что может снова баллотироваться в президенты США

8
  • 25.10.2025, 17:09
Камала Харрис заявила, что может снова баллотироваться в президенты США

Она подчеркнула, что и в дальнейшем видит себя в политике.

Бывшая вице-президент США Камала Харрис заявила, что в 2028 году может снова баллотироваться в президенты США.

В интервью BBC Харрис сказала, что ее внуки «при своей жизни точно» увидят женщину-президента.

На вопрос, может ли это быть она, Харрис ответила: «возможно», и этим подтвердила, что рассматривает возможность нового баллотирования.

Она отметила, что еще не приняла решение, но подчеркнула, что и в дальнейшем видит себя в политике.

«Я еще не закончила. Вся моя карьера — это служение. Это у меня в крови», — заявила бывшая вице-президент США.

Харрис также прокомментировала опросы, которые определяют ее как аутсайдера для выдвижения от демократов, которая уступает даже голливудскому актеру Дуэйну «Скале» Джонсону.

«Если бы я прислушивалась к опросам, я бы не баллотировалась впервые. Ни во второй раз. И точно не сидела бы сейчас здесь», — сказала она.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина