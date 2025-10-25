Камала Харрис заявила, что может снова баллотироваться в президенты США 8 25.10.2025, 17:09

Она подчеркнула, что и в дальнейшем видит себя в политике.

Бывшая вице-президент США Камала Харрис заявила, что в 2028 году может снова баллотироваться в президенты США.

В интервью BBC Харрис сказала, что ее внуки «при своей жизни точно» увидят женщину-президента.

На вопрос, может ли это быть она, Харрис ответила: «возможно», и этим подтвердила, что рассматривает возможность нового баллотирования.

Она отметила, что еще не приняла решение, но подчеркнула, что и в дальнейшем видит себя в политике.

«Я еще не закончила. Вся моя карьера — это служение. Это у меня в крови», — заявила бывшая вице-президент США.

Харрис также прокомментировала опросы, которые определяют ее как аутсайдера для выдвижения от демократов, которая уступает даже голливудскому актеру Дуэйну «Скале» Джонсону.

«Если бы я прислушивалась к опросам, я бы не баллотировалась впервые. Ни во второй раз. И точно не сидела бы сейчас здесь», — сказала она.

