26 октября 2025, воскресенье, 11:13
Литва снова закрывала границу с Беларусью

  • 26.10.2025, 9:18
За последние несколько дней это уже третий случай.

Литва снова закрывала границу с Беларусью. Ее закрывали вчера вечером, 25 октября, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Границу закрывали из-за подозрений в том, что со стороны нашей страны снова прилетели метеозонды с контрабандными сигаретами.

Пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» на границе с Беларусью снова открылись в два часа ночи 26 октября.

Также продолжил работу Вильнюсский аэропорт, закрывавшийся по этой же причине.

За последние несколько дней это уже третий случай, когда Литва закрыла границу с Беларусью и приостанавливала работу аэропортов из-за метеозондов с контрабандными сигаретами.

