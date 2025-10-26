Литва снова закрывала границу с Беларусью3
- 26.10.2025, 9:18
- 3,522
За последние несколько дней это уже третий случай.
Литва снова закрывала границу с Беларусью. Ее закрывали вчера вечером, 25 октября, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.
Границу закрывали из-за подозрений в том, что со стороны нашей страны снова прилетели метеозонды с контрабандными сигаретами.
Пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» на границе с Беларусью снова открылись в два часа ночи 26 октября.
Также продолжил работу Вильнюсский аэропорт, закрывавшийся по этой же причине.
За последние несколько дней это уже третий случай, когда Литва закрыла границу с Беларусью и приостанавливала работу аэропортов из-за метеозондов с контрабандными сигаретами.