Литва снова закрывала границу с Беларусью 3 26.10.2025, 9:18

3,522

За последние несколько дней это уже третий случай.

Литва снова закрывала границу с Беларусью. Ее закрывали вчера вечером, 25 октября, сообщает Служба охраны госграницы Литвы.

Границу закрывали из-за подозрений в том, что со стороны нашей страны снова прилетели метеозонды с контрабандными сигаретами.

Пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» на границе с Беларусью снова открылись в два часа ночи 26 октября.

Также продолжил работу Вильнюсский аэропорт, закрывавшийся по этой же причине.

За последние несколько дней это уже третий случай, когда Литва закрыла границу с Беларусью и приостанавливала работу аэропортов из-за метеозондов с контрабандными сигаретами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com