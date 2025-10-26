WSJ: Окружение Путина в Кремле хочет его ухода 1 26.10.2025, 15:52

Напрашиваются определенные исторические параллели.

Эксперты предупреждают: Москва может повторить судьбу Германии 1918 года. Продолжение войны для Путина становится не столько вопросом стратегии, сколько вопросом выживания. Как пишет The Wall Street Journal, в Кремле растет напряжение: часть окружения Путина хотела бы его ухода, теперь любое проявление слабости может стать для него фатальным.

По мнению бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, прекращение войны без достижения ее целей опасно лично для Путина.

«Сдаться и согласиться на перемирие очень сложно тому, кто развязал войну с огромным числом жертв. Ему придется задуматься, что скажут матери погибших солдат», - отметил дипломат.

Как отмечает президент Центра анализа европейской политики Алина Полякова, Путин не заинтересован в прекращении войны, потому что любое перемирие без победы выставит его слабым.

«В окружении Путина и Кремля много людей, которые хотят его ухода. И как только он проявит слабость, для него и его правления все кончено», - цитирует ее WSJ.

Экономика на пределе Официально российские чиновники утверждают, что способны «воевать вечно». Но, как пишет WSJ, реальность иная: экономика несет все более тяжелые потери, а в обществе растет усталость.

Многие россияне не разделяют одержимости Путина «уничтожением Украины» любой ценой, говорится в статье. Символом скрытого протеста стали задержания уличных музыкантов, исполнявших песни, запрещенные режимом, включая композицию «Лебединое озеро» рэпера Noize MC - о смерти диктатора.

Деньги России заканчиваются

По данным экспертов, финансовая устойчивость России держится лишь на старых схемах.

«Дело не в том, что у них закончатся деньги, - объясняет экономист Александра Прокопенко из Евразийского центра Карнеги. - Но они больше не смогут финансировать войну традиционными способами. Иллюзия стабильности рухнет».

Среди возможных сценариев - эмиссия денег, рост инфляции, сокращение соцрасходов и переход от добровольного набора на фронт к принудительной мобилизации. Это, по мнению аналитиков, приведет к еще большему внутреннему напряжению.

Исторические параллели

Профессор Чикагского университета Константин Сонин сравнил современную Россию с Германией 1918 года, проигравшей войну, несмотря на отсутствие врагов на своей территории. «Этого краха сейчас не происходит. Но рано или поздно такие вещи всегда происходят», - заявил он.

