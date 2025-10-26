закрыть
26 октября 2025, воскресенье, 18:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

WSJ: Госдеп и ЦРУ спорят о готовности Путина прекратить войну

  • 26.10.2025, 17:54
  • 1,794
WSJ: Госдеп и ЦРУ спорят о готовности Путина прекратить войну

Прогнозы ЦРУ слишком оптимистичные.

Разведки Соединенных Штатов пришли к разным выводам о том, готов ли глава Кремля Владимир Путин говорить о реальном прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам нескольких нынешних и бывших чиновников, ранее в этом в году служба внутренней разведки Госдепартамента США (INR) выразила сомнение по поводу заявления, что российский диктатор готов вести переговоры о прекращении войны в Украине.

Таким образом, разведка Госдепа не согласилась с более оптимистичной оценкой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) о потенциальных переговорах.

WSJ отмечает, что оценки разведданных часто играют ключевую роль для президентов на важных дипломатических переговорах.

Также несколько человек, которые ознакомились с отчетами, рассказали, что аналитики ЦРУ в ответ на запросы администрации подготовили оценки, в которых пришли к выводу, что Трамп может найти возможности для переговоров с Путиным.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина