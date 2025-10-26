WSJ: Госдеп и ЦРУ спорят о готовности Путина прекратить войну
- 26.10.2025, 17:54
- 1,794
Прогнозы ЦРУ слишком оптимистичные.
Разведки Соединенных Штатов пришли к разным выводам о том, готов ли глава Кремля Владимир Путин говорить о реальном прекращении войны в Украине.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По словам нескольких нынешних и бывших чиновников, ранее в этом в году служба внутренней разведки Госдепартамента США (INR) выразила сомнение по поводу заявления, что российский диктатор готов вести переговоры о прекращении войны в Украине.
Таким образом, разведка Госдепа не согласилась с более оптимистичной оценкой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) о потенциальных переговорах.
WSJ отмечает, что оценки разведданных часто играют ключевую роль для президентов на важных дипломатических переговорах.
Также несколько человек, которые ознакомились с отчетами, рассказали, что аналитики ЦРУ в ответ на запросы администрации подготовили оценки, в которых пришли к выводу, что Трамп может найти возможности для переговоров с Путиным.