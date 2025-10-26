Над Черным морем заметили американский БПЛА 26.10.2025, 20:18

RQ-4B Global Hawk появился над южной частью моря.

После длительного перерыва ВВС США возобновили разведывательные миссии беспилотников на большой высоте над Черным морем, что говорит о возобновлении американской разведывательной деятельности в одной из самых напряжённых военных зон Европы, пишет Defence Blog.

Известно, что 25 октября огромный беспилотник Northrop Grumman RQ-4B Global Hawk, который работал под позывным FORTE 10, был замечен во время проведения разведывательных операций над южной частью Черного моря.

По данным отслеживания полётов, БпЛА вылетел с авиабазы НАТО Sigonella на Сицилии, Италия, которая является главным пунктом запуска для миссий воздушной разведки в Восточной Европе и регионе Черного моря.

«RQ-4B Global Hawk является одной из самых мощных разведывательных платформ ВВС США. Произведённый компанией Northrop Grumman, этот беспилотник с большой дальностью полёта может оставаться в воздухе более 30 часов и работать на высоте более 60 000 футов (18 тысяч метров – прим.). Его набор современных электрооптических и радиолокационных датчиков позволяет самолёту отслеживать движения и обнаруживать наземные цели на больших территориях, предоставляя разведданные в режиме реального времени командованию США и союзников», – объяснили в Defence Blog.

В издании напомнили, что в первые годы войны в Украине дроны Global Hawk почти каждый день летали вдоль побережья Черного моря, иногда действуя недалеко от оккупированного Крыма.

