В Свердловской области России из продажи пропал 95-й бензин 2 27.10.2025, 13:52

Многие ездят кругами в поисках топлива.

В России продолжает ухудшаться ситуация с топливом из-за украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). На автомобильных заправках (АЗС) Свердловской области перестали продавать 95-й бензин, пишет портал E1.ru.

По словам местных жителей, заправиться топливом невозможно не только на частных АЗС, но и на станциях вертикально-интегрированных компаний — «Газпрома», «Роснефти» и «Лукойла». «У нас в городе какая-то проблема с поставками топлива. На трех АЗС был утром, нету 95-го и G-Drive», — рассказал один из жителей Екатеринбурга. Другая автолюбительница сообщила, что многие ездят кругами в поисках бензина, но безрезультатно. На одной из заправок ей сказали, что топлива нет на нефтебазе, поэтому все «сидят грустные».

На этом фоне жительница Свердловской области написала в соцсетях, что к ней отказались отправлять машину скорой помощи из-за нехватки бензина. По ее словам, диспетчер сказал, что сейчас они выезжают только на срочные вызову, чтобы беречь топливо. В антитеррористической комиссии опровергли это, отметив, что подобные посты рассылают не только в Свердловской области. «Всем жителям региона медицинская помощь, включая выезды бригад скорой помощи, оказывается в полном объеме и в соответствии с установленным порядком», — говорится в заявлении «Антитеррор Урал».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали наносить регулярные удары по российским НПЗ с начала августа. За неполные три месяца от атак пострадали по меньшей мере 22 завода. Согласно оценке Bloomberg, в октябре объемы переработки нефти в России упали до 4,86 млн баррелей в сутки — почти на 10% по сравнению с июлем, и стали самыми низкими по крайней мере за последние пять лет. Это привело к дефициту бензина в 57 регионах и вынудило власти отказаться от экспорта топлива, увеличить закупки в Беларуси, а также начать импорт из Китая и других азиатских государств. В Международном энергетическом агентстве (МЭА) прогнозировали, что снижение темпов переработки нефти в России сохранится как минимум до середины 2026 года.

