На оккупированном Донбассе люди вынуждены работать за еду

На оккупированном Донбассе люди вынуждены работать за еду1
- 27.10.2025, 15:36
Заводы и шахты закрыты, оборудование вывезено в РФ.
Главное управление разведки Украины представило данные, которые демонстрируют катастрофическое состояние экономики на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Промышленный регион, некогда сердце украинской индустрии, фактически в упадке, заводы и шахты закрыты, оборудование вывезено в РФ, а люди вынуждены работать за еду, пишет украинский Центр Нацсопротивления.
По данным ГУР, на оккупированной части Донбасса прекратили работу более 3 000 предприятий. Лишь около 30% местных жителей имеют хотя бы временную занятость, и то, преимущественно в низкооплачиваемых секторах, контролируемых оккупационными администрациями.
Источники Центра национального сопротивления уточняют, что многих людей принуждают трудиться на объектах так называемого «военно-восстановительного» характера — строительстве оборонных сооружений, коммунальных службах или ремонтных подразделениях, подчиненных российским военным. Зарплаты там часто задерживают или выдают продуктами.
Промышленные гиганты региона (шахты, металлургические и машиностроительные заводы) массово закрывают. Их оборудование и сырье вывозятся в РФ, а уволенные работники даже не учитываются в официальной статистике безработицы.
Даже внутри оккупационных администраций признают, что экономическая система региона полностью разрушена. Новых инвестиций нет, промышленность не восстанавливается, а все ресурсы направляются исключительно на поддержку российской армии.
По оценкам экспертов, уровень безработицы на оккупированных территориях уже втрое превышает показатели 1992 года. Донбасс, который Кремль обещал «поднять с колен», превратился в зону нищеты и социального упадка, где единственной «работой» для многих остаётся борьба за выживание.