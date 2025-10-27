В монгольской пустыне Гоби построят «марсианский» туристический лагерь 5 27.10.2025, 15:59

Предполагается, что «колонизаторы» будут жить в капсульных модулях.

Думаете, что не успеете побывать на Луне или на Марсе? Кажется, к 2029 году мини-Марс появится в пустыне Гоби. Монгольские предприниматели хотят построить там лагерь для «туристов-астронавтов», имитирующий условия реальной марсианской базы, пишет «Нож».

Предполагается, что «колонизаторы» будут жить в капсульных модулях, есть сублимированные продукты, трудиться в лаборатории и оранжерее. Также туристы не смогут мгновенно связываться с родными: задержка будет соответствовать реальному расстоянию между Землей и Марсом.

Попасть на монгольский Марс не так-то просто. Во-первых, месяц жизни на «Красной планете» обойдется туристам в $6 тысяч. Во-вторых, претендентам придется участвовать в серии испытаний для проверки физического и психического здоровья, а также пройти трехмесячную онлайн-подготовку. Так, по итогам отбора лишь шестеро человек поедут в Улан-Батор, сдадут телефоны и отправятся в новый дом.

Почему «марсианский» лагерь захотели построить именно в Гоби? Как выяснилось, монгольская пустыня больше всех мест на Земле напоминает Красную планету. В течение суток там происходят резкие перепады температур, песок имеет красноватый оттенок, местная почва бесплодна.

«Это ощущение безграничности и пустоты, как в фильме „Безумный Макс“. Местность завораживает и одновременно пугает, — объяснил глава MARS-V Энхтувшин Дойодхуу. — Мы, монголы, веками жили в изоляции с ограниченными ресурсами. Просто теперь мы переносим этот опыт на другую планету».

Авторы проекта уверены, что «месяц проживания в Гоби пяти человек меняет восприятие жизни». По их словам, такой опыт позволит туристам почувствовать себя на месте потомков-колонизаторов.

