The Telegraph: Попытка Дмитриева наладить отношения с США выглядит как жест отчаяния 27.10.2025, 17:53

1,454

Кремль лишился возможности влиять на политику Трампа так, как это было раньше.

Главный экономический эмиссар Кремля Кирилл Дмитриев прибыл в США с миссией, которая выглядела как жест отчаяния. Его визит последовал за тем, как президент США Дональд Трамп ввел жесткие санкции против крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и «Лукойла», пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Изначально ожидалась встреча между Путиным и Трампом, но она была отменена после того, как Кремль отказался от прекращения огня на украинском фронте. Дмитриев заявлял, что приехал показать готовность России к конструктивному диалогу, однако его поездка выглядела скорее отчаянной попыткой исправить ситуацию.

Дмитриев вел переговоры с американскими чиновниками на протяжении нескольких дней, но Трамп, госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент находились в турне по Азии. В итоге российский эмиссар встречался преимущественно с членами Республиканской партии, дружественными Москве.

Санкции США и последующие заявления Китая и Индии о сокращении закупок российской нефти ударили по основным экспортным рынкам Москвы. Эти меры, вместе с европейскими обсуждениями ограничений, лишили Кремль возможности влиять на политику Трампа так, как это было раньше.

Визит Дмитриева завершился без заметных результатов: подарки и книга с высказываниями Путина для конгрессвумен Анны Паулины Луны стали, возможно, единственным положительным моментом.

Эксперты считают, что поездка эмиссара отражает растущую обеспокоенность Кремля новым курсом Трампа. Россия больше не может рассчитывать на легкую лояльность американской администрации, и санкции против нефтяного сектора лишь усиливают давление на Москву.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com