В Беларусь прибыл Лавров 5 27.10.2025, 19:49

Названа цель визита главы МИД РФ.

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Минск для участия в Международной конференции по евразийской безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Конференция пройдет в Минске с 28 по 29 октября. По данным организаторов, ее основной целью является обсуждение перспектив евразийской безопасности в условиях кризиса миропорядка, военно-политических противоречий и практически полного отсутствия коммуникаций между ключевыми игроками. Участие в конференции примут представители более 40 стран и семи международных организаций.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Лавров на конференции в Минске изложит актуальные оценки военно-политической ситуации в Евразии.

