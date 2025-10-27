Путин подписал закон о денонсации договора с США об утилизации плутония 2 27.10.2025, 20:12

1,946

Вместе с ним денонсируются сопутствующие протоколы.

Диктатор России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США по утилизации плутония, а также протоколов к нему. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Денонсировать Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Штатов Америки об утилизации плутония, заявленного как плутоний, не являющийся более необходимым для целей обороны, обращении с ним и сотрудничестве в этой области», — говорится в тексте документа.

Госдума одобрила денонсацию документа 8 октября, 22 октября решение утвердил Совфед.

Стороны подписали соглашение в 2000 году, ратифицировали в 2011 году. Согласно тексту заключения, по закону о денонсации, размещенному на сайте комитета Совета Федерации по международным делам, США и Россия обязались утилизировать 34 т оружейного плутония, оставшегося после сокращения ядерных арсеналов.

В 2016 году действие соглашения и протоколов было приостановлено указом Путина. Причинами стали введение США санкций против России, принятие Соединенными Штатами закона о поддержке Украины, расширение НАТО на Восток, наращивание военного присутствия США в странах Восточной Европы, а также намерение США «изменить порядок утилизации плутония, прописанный в соглашении», без получения на это согласия со стороны России.

В качестве условий для возобновления действия соглашения российская сторона обозначила сокращение американской военной инфраструктуры в странах НАТО, которые присоединились к альянсу после 1 сентября 2000 года, отмену «закона Магнитского», принятого в 2012 году, и закона о поддержке свободы Украины 2014 года, а также отмену антироссийских санкций и компенсацию ущерба от них.

В пояснительной записке к закону о денонсации соглашения подчеркивается, что ни одно из названных условий не было выполнено. «Более того, США предприняли ряд новых антироссийских шагов, коренным образом меняющих стратегический баланс, сложившийся на момент заключения соглашения, и создающих дополнительные угрозы стратегической стабильности», — указано в документе.

