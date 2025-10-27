Германия намерена потратить €377 млрд на закупки военной техники 1 27.10.2025, 20:53

ФРГ запустит около 320 проектов по разработке нового оружия и военного снаряжения.

Германия намерена потратить €377 млрд на закупку техники для наземных, воздушных, морских, космических войск и подразделений кибербезопасности в 2026 году. Об этом сообщает Politico со ссылкой на документ.

По данным издания, Германия запустит около 320 проектов по разработке нового оружия и военного снаряжения; подрядчики уже назначены для 178 из них. Приблизительно 160 фирм из списка — немецкие.

К 2035 году Вооруженные силы Германии планируют получить 687 боевых пехотных машин Puma, 561 систему противовоздушной обороны Skyranger 35, несколько миллионов гранат и винтовок, 14 зенитных ракетных комплексов IRIS-T SLM с 396 ракетами к ним, а также 300 ракет малой дальности IRIS-T LFK — суммарная стоимость этих закупок оценивается примерно в €4,2 млрд.

Отдельно бюджет будет выделен на 12 беспилотников LUNA NG, боеприпасы для разведывательных дронов IAI Heron и четыре морских беспилотника uMAWS. В перечне иностранных закупок — 400 американских ракет Tomahawk Block Vb примерно за €1,15 млрд и три пусковые установки Typhon за €220 млн.

