закрыть
27 октября 2025, понедельник, 22:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путин разрешил МВД, ФСБ и таможне покупать и хранить наркотики

8
  • 27.10.2025, 21:22
  • 3,990
Путин разрешил МВД, ФСБ и таможне покупать и хранить наркотики

Для чего?

Диктатор России Владимир Путин подписал закон, разрешающий министерству внутренних дел (МВД), Федеральной службе безопасности (ФСБ), а также Федеральной таможенной службе без лицензии покупать и хранить в служебных помещениях наркотические вещества. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ, размещенный на портале правовой информации.

Согласно закону, наркотики будут использоваться МВД, ФСБ и ФТС якобы для тренировки служебных собак, которые ищут запрещенные препараты.

Сейчас для в таких тренировках применяются химические имитаторы запаха наркотиков, которые силовики считают недостаточно эффективными. У некоторых животных трудности при обнаружении реальных запрещенных веществ, говорится в пояснительной записке к закону.

«В целях повышения эффективности применения служебных собак в раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков целесообразно использовать натуральные наркотики для дрессировки и тренировки служебных собак», — указывали авторы документа.

Поправки об использовании реальных наркотиков были внесены в Госдуму правительством в конце августа и утверждены 21 октября. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Написать комментарий 8

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников
Почему Трамп отменил встречу с Путиным
Почему Трамп отменил встречу с Путиным Леонид Невзлин
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой?
Трамп и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой? Иван Яковина