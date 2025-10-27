Путин разрешил МВД, ФСБ и таможне покупать и хранить наркотики

Путин разрешил МВД, ФСБ и таможне покупать и хранить наркотики8
- 27.10.2025, 21:22
Для чего?
Диктатор России Владимир Путин подписал закон, разрешающий министерству внутренних дел (МВД), Федеральной службе безопасности (ФСБ), а также Федеральной таможенной службе без лицензии покупать и хранить в служебных помещениях наркотические вещества. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ, размещенный на портале правовой информации.
Согласно закону, наркотики будут использоваться МВД, ФСБ и ФТС якобы для тренировки служебных собак, которые ищут запрещенные препараты.
Сейчас для в таких тренировках применяются химические имитаторы запаха наркотиков, которые силовики считают недостаточно эффективными. У некоторых животных трудности при обнаружении реальных запрещенных веществ, говорится в пояснительной записке к закону.
«В целях повышения эффективности применения служебных собак в раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков целесообразно использовать натуральные наркотики для дрессировки и тренировки служебных собак», — указывали авторы документа.
Поправки об использовании реальных наркотиков были внесены в Госдуму правительством в конце августа и утверждены 21 октября. Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.