«Свобода наступает»: рынок акций Аргентины взлетел после победы партии Милея на выборах

«Свобода наступает»: рынок акций Аргентины взлетел после победы партии Милея на выборах

Аргентинский песо укрепился на 10% по отношению к доллару США.

Индекс акций Аргентины S&P Merval взлетел на фоне победы партии президента страны Хавьера Милея La Libertad Avanza («Свобода наступает») на промежуточных выборах в конгресс, пишет Bloomberg. На пике индекс вырос на 22,6%, до 2 545 900 пунктов. Это самый сильный рост с момента избрания Милея.

Аргентинский песо укрепился на 10% по отношению к доллару США, а государственные гособлигации в долларах с погашением в 2035 году подорожали на $0,14, до $71,26.

Инвесторы сомневались в победе партии Милея на выборах в октябре из-за роста популярности оппозиции. Неудача на выборах поставила бы под угрозу реформы президента и подтолкнула бы Аргентину к очередному экономическому кризису. На фоне этого участники рынка выводили деньги из страны.

Давление стало настолько сильным, что Центральный банк Аргентины (BCRA) подписал соглашение с Минфином США о выделении республике $20 млрд. Глава американского Минфина Скотт Бессент назвал это способом «экономической стабилизации» в Аргентине.

