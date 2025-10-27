«Свобода наступает»: рынок акций Аргентины взлетел после победы партии Милея на выборах
- 27.10.2025, 22:19
- 1,190
Аргентинский песо укрепился на 10% по отношению к доллару США.
Индекс акций Аргентины S&P Merval взлетел на фоне победы партии президента страны Хавьера Милея La Libertad Avanza («Свобода наступает») на промежуточных выборах в конгресс, пишет Bloomberg. На пике индекс вырос на 22,6%, до 2 545 900 пунктов. Это самый сильный рост с момента избрания Милея.
Аргентинский песо укрепился на 10% по отношению к доллару США, а государственные гособлигации в долларах с погашением в 2035 году подорожали на $0,14, до $71,26.
Инвесторы сомневались в победе партии Милея на выборах в октябре из-за роста популярности оппозиции. Неудача на выборах поставила бы под угрозу реформы президента и подтолкнула бы Аргентину к очередному экономическому кризису. На фоне этого участники рынка выводили деньги из страны.
Давление стало настолько сильным, что Центральный банк Аргентины (BCRA) подписал соглашение с Минфином США о выделении республике $20 млрд. Глава американского Минфина Скотт Бессент назвал это способом «экономической стабилизации» в Аргентине.