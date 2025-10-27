ЛУКОЙЛ решил продать зарубежные активы из-за санкций США 27.10.2025, 23:13

У компании есть проекты на Балканах, Ближнем Востоке, части стран ЕС и США.

ЛУКОЙЛ намерен продать свои зарубежные активы после введения санкций против компании, сообщила ее пресс-служба. 22 октября об ограничениях в отношении нее объявили США.

«Продажа активов осуществляется в соответствии с лицензией OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США, который ввел санкции. — Прим.) на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует подать заявку на продление лицензии для обеспечения бесперебойной работы своих зарубежных активов», — говорится в сообщении.

Рассмотрение заявок уже начато, добавила компания.

OFAC отвело месяц на сворачивание операций с ЛУКОЙЛом — срок истечет 21 ноября. То же самое касается и «Роснефти», тоже попавшей под санкции. Вместе с головными компаниями ограничения коснутся и их «дочек», где доля превышает 50%.

ЛУКОЙЛ работает в следующих зарубежных странах:

США (сеть АЗС в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания);

Бельгии и Нидерландах (тоже сеть АЗС, в Нидерландах — доля в 45% в нефтеперерабатывающем заводе Zeeland);

Австрии и Финляндии (производство масел LUKOIL Lubricants Europe);

Италии (сеть АЗС);

Румынии (НПЗ Petrotel-Lukoil, расположен в городе Плоешти, в 55 км от Бухареста и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Румынии с годовой мощностью переработки 2,5 млн т);

Болгарии (НПЗ «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» — самое крупное предприятие по переработке нефти на Балканском полуострове, сеть АЗС);

Сербии, Черногории, Македонии, Молдавии (сети АЗС);

Азербайджане (газоконденсатное месторождение Шах-Дениз);

Казахстане (ЛУКОЙЛ, в частности, участвует в «Каспийском трубопроводном консорциуме»);

Ираке (месторождение Западная Курна-2);

ОАЭ (концессия Ghasha) и др.

Всего у компании более 2,4 тыс. (на конец 2024-го) АЗС за пределами России.

