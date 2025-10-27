закрыть
27 октября 2025, понедельник
На Филиппа Киркорова подали в суд

  • 27.10.2025, 23:19
На Филиппа Киркорова подали в суд

На певца-путиниста ополчились организаторы концертов.

Компания, занимающаяся организацией билетных касс, требует от путинского певца Филиппа Киркорова более 7,6 млн российских рублей. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда Москвы, с которыми ознакомился «Московский комсомолец».

«На этот раз претензии к нему предъявили организаторы концертов», — говорится в статье.

Истцом по делу выступило ООО «Культурная служба». По открытым данным, объединение занимается организацией концертов и распространением билетов. Журналисты предположили, что речь идет о задолженности, поскольку часть выручки с реализации билетов на концерт исполнители должны возвращать организаторам.

Фирма требует с Киркорова 7 млн 687 тыс. 73 рубля. При этом дата рассмотрения дела пока не утверждена.

Другой иск против артиста подали в сентябре. АО «Социум Трейд» подало в суд на Киркорова из-за долга. Компания утверждает, что в 2020 году оформила артисту кредит, однако тот не исполнил в полном объеме обязанность по возврату задолженности. Предварительное слушание по делу состоится 13 октября 2025 года.

