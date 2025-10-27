Президент Чехии поручил Бабишу сформировать новое правительство
- 27.10.2025, 23:26
Андрей Бабиш уже ведет переговоры с партиями «Автомобилисты за себя» и «Свобода и прямая демократия».
Президент Чехии Петр Павел в понедельник, 27 октября, поручил лидеру движения ANO Андрею Бабишу сформировать новое правительство.
Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на AFP и Reuters.
Чешский президент призвал Бабиша представить состав правительства, который «никоим образом не ослабляет принципы демократического государства, закрепленные в Конституции Чешской Республики».
Издание пишет, что лидер движения ANO уже начал переговоры с ультраправой партией «Свобода и прямая демократия» (SPD) и партией «Автомобилисты за себя». По словам Бабиша, он собирается сформировать правительство до середины декабря.
Партии будут работать над совместной программой правительства.
Напомним, в начале октября в Чехии состоялись выборы в нижнюю палату парламента - Палату депутатов. Победу одержала партия ANO под председательством бывшего премьер-министра страны Андрея Бабиша.