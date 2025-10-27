Президент Чехии поручил Бабишу сформировать новое правительство 27.10.2025, 23:26

Андрей Бабиш уже ведет переговоры с партиями «Автомобилисты за себя» и «Свобода и прямая демократия».

Президент Чехии Петр Павел в понедельник, 27 октября, поручил лидеру движения ANO Андрею Бабишу сформировать новое правительство.

Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на AFP и Reuters.

Чешский президент призвал Бабиша представить состав правительства, который «никоим образом не ослабляет принципы демократического государства, закрепленные в Конституции Чешской Республики».

Издание пишет, что лидер движения ANO уже начал переговоры с ультраправой партией «Свобода и прямая демократия» (SPD) и партией «Автомобилисты за себя». По словам Бабиша, он собирается сформировать правительство до середины декабря.

Партии будут работать над совместной программой правительства.

Напомним, в начале октября в Чехии состоялись выборы в нижнюю палату парламента - Палату депутатов. Победу одержала партия ANO под председательством бывшего премьер-министра страны Андрея Бабиша.

