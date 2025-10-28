Ученый раскрыл секрет таинственного камня под Минском 28.10.2025, 9:42

Еще несколько десятилетий назад сюда совершали паломничества.

Направляясь из Заславля в сторону Нового Поля, вы проедете через деревню Тейки. Справа, на возвышенности около кладбища, стоит недавно восстановленная энтузиастами усыпальница Вишневских. А чуть в стороне, в тени деревьев у края погоста, лежит куда более древний артефакт — огромный валун с загадочной круглой чашей.

Как выяснилось, это не просто камень, а ритуальный алтарь балтов. О нем «Прысталіччу» рассказал кандидат исторических наук Дмитрий Скворчевский.

Камень с историей

Углубление в центре валуна — это не след эрозии, а ритуальная чаша. Такие камни создавались с XII по XIV век и почитались вплоть до XVIII века.

Как считают историки, в чашу складывали щедрые и символические дары богам: мед (как символ сладкой жизни), пиво (как напиток ритуалов) или зерно для будущего урожая и благополучия. В более поздние времена стало известно, что в чашу опускали и монеты. И здесь во время археологических исследований нашли такую за 1853 год.

Обычно рядом располагался костер. В Тейках, как показали раскопки, около камня горел огонь.

Место силы: между небом и рекой

Выбор места для алтаря не был случайным. Холм около кладбища в древности считался «мостом», соединяющим мир живых и мертвых.

Это объясняется тем, что там была особая энергетика, близость к небу, которая делала любую молитву или жертву в разы сильнее. А у подножья холма берет начало река Черноруч, которая в народных представлениях была дорогой в иной мир. Так что здесь, вероятно, находился целый сакральный комплекс.

Самое удивительное в этой истории — то, что память о силе этого места жива до сих пор. На протяжении веков люди, независимо от веры, приходили сюда с одними и теми же просьбами: «Защити от мора, дай здоровья семье и животным, обеспечь плодородие земли».

Позже эту традицию переняли христиане — еще несколько десятилетий назад сюда совершали паломничества в день святого Роха, защитника от болезней.

Такие камни — часть общей традиции региона. В Литве и Латвии их известно около 60, в Беларуси — около 15.

