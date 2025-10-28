закрыть
28 октября 2025, вторник, 10:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученый раскрыл секрет таинственного камня под Минском

  • 28.10.2025, 9:42
  • 1,558
Ученый раскрыл секрет таинственного камня под Минском

Еще несколько десятилетий назад сюда совершали паломничества.

Направляясь из Заславля в сторону Нового Поля, вы проедете через деревню Тейки. Справа, на возвышенности около кладбища, стоит недавно восстановленная энтузиастами усыпальница Вишневских. А чуть в стороне, в тени деревьев у края погоста, лежит куда более древний артефакт — огромный валун с загадочной круглой чашей.

Как выяснилось, это не просто камень, а ритуальный алтарь балтов. О нем «Прысталіччу» рассказал кандидат исторических наук Дмитрий Скворчевский.

Камень с историей

Углубление в центре валуна — это не след эрозии, а ритуальная чаша. Такие камни создавались с XII по XIV век и почитались вплоть до XVIII века.

Как считают историки, в чашу складывали щедрые и символические дары богам: мед (как символ сладкой жизни), пиво (как напиток ритуалов) или зерно для будущего урожая и благополучия. В более поздние времена стало известно, что в чашу опускали и монеты. И здесь во время археологических исследований нашли такую за 1853 год.

Обычно рядом располагался костер. В Тейках, как показали раскопки, около камня горел огонь.

Место силы: между небом и рекой

Выбор места для алтаря не был случайным. Холм около кладбища в древности считался «мостом», соединяющим мир живых и мертвых.

Это объясняется тем, что там была особая энергетика, близость к небу, которая делала любую молитву или жертву в разы сильнее. А у подножья холма берет начало река Черноруч, которая в народных представлениях была дорогой в иной мир. Так что здесь, вероятно, находился целый сакральный комплекс.

Самое удивительное в этой истории — то, что память о силе этого места жива до сих пор. На протяжении веков люди, независимо от веры, приходили сюда с одними и теми же просьбами: «Защити от мора, дай здоровья семье и животным, обеспечь плодородие земли».

Позже эту традицию переняли христиане — еще несколько десятилетий назад сюда совершали паломничества в день святого Роха, защитника от болезней.

Такие камни — часть общей традиции региона. В Литве и Латвии их известно около 60, в Беларуси — около 15.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип
Путин труслив по своей натуре
Путин труслив по своей натуре Андрей Санников