Ученый раскрыл секрет таинственного камня под Минском
- 28.10.2025, 9:42
Еще несколько десятилетий назад сюда совершали паломничества.
Направляясь из Заславля в сторону Нового Поля, вы проедете через деревню Тейки. Справа, на возвышенности около кладбища, стоит недавно восстановленная энтузиастами усыпальница Вишневских. А чуть в стороне, в тени деревьев у края погоста, лежит куда более древний артефакт — огромный валун с загадочной круглой чашей.
Как выяснилось, это не просто камень, а ритуальный алтарь балтов. О нем «Прысталіччу» рассказал кандидат исторических наук Дмитрий Скворчевский.
Камень с историей
Углубление в центре валуна — это не след эрозии, а ритуальная чаша. Такие камни создавались с XII по XIV век и почитались вплоть до XVIII века.
Как считают историки, в чашу складывали щедрые и символические дары богам: мед (как символ сладкой жизни), пиво (как напиток ритуалов) или зерно для будущего урожая и благополучия. В более поздние времена стало известно, что в чашу опускали и монеты. И здесь во время археологических исследований нашли такую за 1853 год.
Обычно рядом располагался костер. В Тейках, как показали раскопки, около камня горел огонь.
Место силы: между небом и рекой
Выбор места для алтаря не был случайным. Холм около кладбища в древности считался «мостом», соединяющим мир живых и мертвых.
Это объясняется тем, что там была особая энергетика, близость к небу, которая делала любую молитву или жертву в разы сильнее. А у подножья холма берет начало река Черноруч, которая в народных представлениях была дорогой в иной мир. Так что здесь, вероятно, находился целый сакральный комплекс.
Самое удивительное в этой истории — то, что память о силе этого места жива до сих пор. На протяжении веков люди, независимо от веры, приходили сюда с одними и теми же просьбами: «Защити от мора, дай здоровья семье и животным, обеспечь плодородие земли».
Позже эту традицию переняли христиане — еще несколько десятилетий назад сюда совершали паломничества в день святого Роха, защитника от болезней.
Такие камни — часть общей традиции региона. В Литве и Латвии их известно около 60, в Беларуси — около 15.