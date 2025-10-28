закрыть
28 октября 2025, вторник
Соловьев написал донос на z-пропагандистку

  • 28.10.2025, 9:56
Соловьев написал донос на z-пропагандистку
Татьяна Монтян

Ее включили в список террористов.

Российскую пропагандистку и предательницу Украины Татьяну Монтян внесли в перечень террористов и экстремистов в России. Решение было опубликовано на сайте Росфинмониторинга, однако официальных объяснений причин её включения в список пока не представлено, пишет «Фокус».

Согласно данным российских СМИ, в публичном перечне Росфинмониторинга указаны полное имя Монтян — Татьяна Николаевна, дата рождения — 29 августа 1972 года, и место рождения — город Керчь, Крымская область УССР. Других подробностей о мотивах или основаниях для внесения её в список российские источники не раскрывают.

В то же время украинское медиа «Телевидение Торонто» уточняет, что Монтян попала в список экстремистов после доносов от известного прокремлёвского пропагандиста Владимира Соловьёва и других представителей российских медиа. По их данным, Монтян регулярно критикует политику и власть на оккупированном Донбассе, а также комментирует действия пророссийских журналистов — это, вероятно, и стало основанием для её включения в список.

Ранее Владимир Соловьёв публично обвинял Монтян в присвоении средств, собранных для российских военных. Кроме того, донецкий неонацист Александр Матюшин обратился в Следственный комитет РФ с требованием возбудить против неё уголовное дело за критику действий оккупационных администраций Донбасса.

Внесение в перечень террористов и экстремистов в России влечёт за собой серьёзные ограничения — запрет на участие в выборах, ограничения в пользовании банковскими и финансовыми услугами, а также невозможность сотрудничества со СМИ. Эти меры фактически лишают фигурантов списка возможности вести публичную, социальную и политическую деятельность.

