«Буревестник» оказался фейком

Очередной «аналоговнет».

Относительно ракеты «Буревестник», об испытаниях которой заявила Россия, а вся российская блогосфера переполнена заявлениями, что она уже нацелена на Киев, у меня есть большие вопросы, действительно ли её испытали.

Использование такой ракеты по украинской территории равно использованию ядерного оружия, потому что фактически нас будут бомбить ядерным реактором. Эффект будет значительно меньше ядерного заряда, мы получим тепловой взрыв (максимум 0,3–0,5 тонны, то есть как пара «Калибров») и радиоактивное заражение территории. Тем не менее это будет использование именно ядерного оружия, и пока не похоже, что РФ к этому готова.

Теперь о самой ракете. Эта ракета — мрачный идиотизм времен Холодной войны. Все проекты таких ракет похоронили еще в 70-х. Почему — понятно: на первых испытаниях двигателя для этой ракеты в 2019 году в Неноксе (Архангельская область РФ) двигатель бахнул, испарил военных и работников «Росатома», засорил сотни квадратных километров территории, базу флота и утонул, чтобы затем засыпать сотни кубических километров акватории. Есть версия, что двигатель сначала утонул, а потом бахнул, когда его доставали. Конечно, Россия заявила об успешном завершении испытаний двигателя.

Потом в Северодвинске начали умирать люди, стало понятно, что по РФ движется радиоактивное облако, и по всей территории пришлось отключать систему датчиков воздуха.

Чтобы там ни говорили, эта ракета не способна находиться в полете месяцы. И недели не способна. И дни, скорее всего, тоже нет. Дело в том, что двигатель ракеты — это фактически ядерный реактор, который одновременно охлаждается набегающим потоком воздуха и превращает этот поток в реактивную струю. На самом деле это не полноценный реактор, это скорее специфический РИТЭГ, то есть радиоактивный источник излучения и тепла. Но обычные РИТЭГи имеют малую мощность, а здесь мощность нужна большая, и к тому же ракета должна как-то включаться и регулировать мощность, поэтому какие-то элементы реактора в виде стержней, например, там должны быть.

У этого двигателя есть проблемы. Так как двигатель достаточно мощный и тяжёлый, а ракета должна двигаться в плотных слоях атмосферы, двигатель невозможно вынести на штангах далеко от корпуса ракеты — банально оторвет. А двигаться именно в плотных слоях атмосферы он должен, иначе не сможет создавать тягу нагревом воздуха и не сможет тем воздухом охлаждаться. И бахнет. Соответственно, двигатель надо делать в корпусе ракеты или очень прочно к ней крепить.

Но тепло распространяется не направленно, а во все стороны. Конечно, можно что-то придумать, но всё тепло полностью отвести невозможно. Соответственно, за несколько десятков часов полёта ракета гарантированно нагреется и начнёт выходить из строя электроника.

Поэтому у ракеты теоретически неограниченная дальность полёта, потому что у двигателя фактически неограниченное количество «топлива». Но на практике проблема не в количестве топлива, а в охлаждении. Ракета нагревается, всё тепло невозможно отвести, и фактическое время полёта, скорее всего, ограничено часами или десятками часов.

При этом ракета получилась медленной, потому что двигаться в плотных слоях атмосферы на гиперзвуковых скоростях невозможно — корпус перегревается. Судя по всему, скорость «Буревестника» меньше «Томагавка», где-то в районе 700–900 километров в час.

Так как воздух нагревается реактором практически напрямую (иначе нужна защита, теплоноситель, насосы, да и эффективность упадёт), сам воздух становится радиоактивным. Соответственно, если РФ провела испытания такой ракеты, в ближайшее время мы об этом узнаем по пробам воздуха, которые армия США всегда брала во время таких испытаний. Надеюсь, финансирование этого отдела Пентагона не сократили и шатдаун на них не повлиял. Но, если что, в Норвегии на Шпицбергене есть стационарная станция — она всё заметит.

И самое главное. На конечном этапе траектории эту ракету нужно где-то затопить, потому что это, фактически, летающий Чернобыль. Причем затопить надо так, чтобы реактор не разрушился, а тихо затонул. Далее под водой реактор будет «кипятить» воду до того момента, пока не выработает всё «топливо». Это также оставит определённые следы, и, скорее всего, их заметят. Если реактор разрушится при ударе о воду, последствия точно будут заметны.

На данный момент никаких радиоактивных следов не замечено, хотя ракета, по словам россиян, пролетела 14 000 километров за 15 часов или что-то в этом роде.

Таким образом, это очередной «аналоговнет». И очень радует, что они на это тратят время и средства. Думаю, о подобных испытаниях заявили, чтобы подразнить Трампа и напугать европейцев. Ни о каких мощных возможностях прорыва ПВО или ПРО у этой ракеты говорить нельзя. Скорость невысока, а большая дальность не впечатляет на фоне того, что обычная ядерная баллистика и так долетает почти везде по планете. Кроме того, даже сбитие такой ракеты над собственной территорией приведёт к экологической катастрофе.

Антон Швец, unian.net

