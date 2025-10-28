закрыть
28 октября 2025, вторник, 12:00
Трамп прошел очередной медосмотр

  • 28.10.2025, 10:31
Дональд Трамп

Что показало МРТ.

Президент США Дональд Трамп рассказал журналистам, что во время недавнего обследования в военном медицинском центре Уолтера Рида он прошёл МРТ, результаты которого, по его словам, были «идеальными». Об этом сообщает CBS News.

Трамп прошёл второе за год обследование в начале октября, через шесть месяцев после предыдущего, проведённого в апреле — накануне вылета на Ближний Восток. Пока неизвестно, было ли это плановым скринингом с профилактической целью или его назначили из-за определённых медицинских показаний.

На вопрос журналистов, входило ли МРТ в «расширенную диагностику», о которой ранее сообщал его врач, Трамп ответил:

«Да, я сделал МРТ — всё идеально, да. Я предоставил вам все результаты. Мы сделали МРТ — машина, полное обследование, и всё получилось идеально».

