28 октября 2025, вторник
Nissan показал экстремального 1000-сильного соперника «Гелендвагена»

  • 28.10.2025, 11:32
Внедорожник занижен и окрашен в особый фиолетовый цвет.

Новый Infiniti QX80 R-Spec подготовили специально для тюнинг-шоу SEMA в Лас-Вегасе. Подробности необычного проекта раскрыли на официальном сайте премиального подразделения Nissan.

Внедорожник Infiniti QX80 в исполнении R-Spec получил новый двигатель — его оснастили 3,8-литровым V6 твин-турбо от купе Nissan GT-R Nismo. Новые турбины, топливная система и выхлоп увеличили его отдачу до 1000 л. с., то есть он значительно мощнее Mercedes-AMG G63.

Заменой мотора не ограничились, ведь у того же Nissan GT-R Nismo позаимствовали и карбоново-керамические тормоза диаметром 390 мм. Также появились спортивная подвеска от Eibach и электронный задний дифференциал, а рулевое управление перенастроили.

Отличить новый Infiniti QX80 R-Spec можно по карбоновому обвесу, увеличенному заднему спойлеру, иным противотуманным фарам и четырем выхлопным трубам.

Кроме того, установили 24-дюймовые диски с шинами Yokohama Parada Spec-X, для которых понадобились расширители арок. Внедорожник занижен и окрашен в особый фиолетовый цвет.

