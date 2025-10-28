Россияне сбили свой вертолет Ка-52 28.10.2025, 15:56

Это как минимум 17-я такая потеря за время войны.

«Дружественным огнем» сбили российский вертолет Ка-52, пишут Z-каналы. Это как минимум 17-я такая потеря за время войны, заметил The Insider.

Накануне несколько Z-каналов сообщили о потере российского ударного вертолета Ка-52 вместе с экипажем, изначально предполагалось, что вертолет сбили Вооруженные силы Украины.

Как выяснилось позже, вертолет потеряли во время отражения налета украинских беспилотников на территорию России, причем, вероятно, от «дружественного огня»:

«Сбит Ка-52(52М), к сожалению, не без потерь в личном составе. Сбит своими, вроде бы, истребитель отработал. Известно, что перепутали с БпЛА, видимо, он рядом был, попали просто не в того, с происшествием и его причинами разбираются».

Это как минимум 17-я известная потеря российской авиации от «дружественного огня» за время войны, и лишь вторая в 2025 году. Всего так были потеряны 12 самолетов и пять вертолетов.

