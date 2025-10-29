WSJ: «Буревестник» — старая и отсталая технология 29.10.2025, 8:19

Это оружие во многом является анахронизмом.

«Не имеющая аналогов в мире» ракета на ядерном двигателе с якобы неограниченной дальностью полета, об «успешном испытании» которой заявили 26 октября Владимир Путин и начальник Генштаба Валерий Герасимов, не настолько эффективна, как уже имеющиеся у России ракеты. «Буревестник» имеет ряд конструктивных недостатков и скорее был выставлен напоказ как политическое оружие, считают эксперты.

Объявление вызвало у специалистов по ракетным технологиям и ядерному оружию скорее недоумение, чем страх, пишет The Wall Street Journal. Хотя заявляется, что «Буревестник» способен наносить удары с непредсказуемого направления и преодолеть таким образом американскую систему ПРО, это оружие во многом является анахронизмом, считают они. Его скорость значительно ниже скорости звука, подобные ракеты все чаще сбивают в Украине, поскольку современные системы ПВО могут их зафиксировать. Гиперзвуковые ракеты, которые уже разработали Россия и Китай, имеют бόльшие перспективы.

Минусом является и очевидная сложность «Буревестника», повышающая риски сбоя. У него несколько систем привода, которые должны быть идеально синхронизированы для запуска и обеспечения полета: силы ядерного реактора недостаточно, чтобы запустить ракету и вывести ее на нужную траекторию. Кроме того, это увеличивает стоимость и сложность производства, технического обслуживания и эксплуатации, говорит Дуглас Барри, старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований: «Ученые могут изготовить такой аппарат вручную в лаборатории, но получится ли запустить его в производство?».

По словам Барри, советские научные работы по этой теме датируются 1950-ми годами, и это «всегда было своего рода научно-лабораторным проектом», в котором «отсутствует практическая направленность».

Карло Масала, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене, высказывается более категорично. Заявление Москвы у «Буревестнике» – это «пропагандистское шоу», поскольку оно прозвучало на фоне ядерных учений НАТО и решения Дональда Трампа ввести свои первые санкции против России, сказал он Deutsche Welle.

