В Беларуси растет число преступлений, совершаемых мигрантами 29.10.2025, 8:37

иллюстративное фото

Афера Лукашенко выходит боком.

В Беларуси растет число преступлений, совершаемых иностранцами. При этом приезжающих работать мигрантов в стране становится больше. Об этом на III Минской международной конференции по евразийской безопасности 28 октября рассказал первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко, сообщает госагентство БелТА.

На фоне притока мигрантов в Беларусь отмечается увеличение на 17% учтенных преступлений, совершенных иностранцами, их удельный вес по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился — до 3,4% в общей структуре преступности.

Кроме того, Назаренко отметил, что территория Беларуси по-прежнему используется незаконными мигрантами в качестве транзитного коридора по пути следования в страны ЕС.

