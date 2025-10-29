В Беларуси растет число преступлений, совершаемых мигрантами
- 29.10.2025, 8:37
Афера Лукашенко выходит боком.
В Беларуси растет число преступлений, совершаемых иностранцами. При этом приезжающих работать мигрантов в стране становится больше. Об этом на III Минской международной конференции по евразийской безопасности 28 октября рассказал первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко, сообщает госагентство БелТА.
На фоне притока мигрантов в Беларусь отмечается увеличение на 17% учтенных преступлений, совершенных иностранцами, их удельный вес по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился — до 3,4% в общей структуре преступности.
Кроме того, Назаренко отметил, что территория Беларуси по-прежнему используется незаконными мигрантами в качестве транзитного коридора по пути следования в страны ЕС.