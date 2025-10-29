закрыть
29 октября 2025, среда, 8:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси растет число преступлений, совершаемых мигрантами

  • 29.10.2025, 8:37
В Беларуси растет число преступлений, совершаемых мигрантами
иллюстративное фото

Афера Лукашенко выходит боком.

В Беларуси растет число преступлений, совершаемых иностранцами. При этом приезжающих работать мигрантов в стране становится больше. Об этом на III Минской международной конференции по евразийской безопасности 28 октября рассказал первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко, сообщает госагентство БелТА.

На фоне притока мигрантов в Беларусь отмечается увеличение на 17% учтенных преступлений, совершенных иностранцами, их удельный вес по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился — до 3,4% в общей структуре преступности.

Кроме того, Назаренко отметил, что территория Беларуси по-прежнему используется незаконными мигрантами в качестве транзитного коридора по пути следования в страны ЕС.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип